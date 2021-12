Le météorologue Matt Taylor est apparu sur BBC Breakfast alors que le panel remarquait que les températures au cours des prochains jours seraient étrangement plus chaudes que d’habitude. M. Taylor a expliqué que partout, à l’exception de la pointe nord de l’Écosse, les températures pourraient varier entre 12 et 16 degrés avant la nouvelle année. Le présentateur a fait remarquer qu’une pluie légère et de la bruine sont attendues dans le nord du Royaume-Uni, mais le temps sera généralement doux au cours du week-end.

S’exprimant sur BBC Breakfast, M. Taylor a expliqué que les prochains jours seraient « étrangement chauds » pour la plupart du Royaume-Uni à l’approche de la nouvelle année.

Il a expliqué : « Fin décembre, nous ne devrions pas voir le temps clément que nous connaissons en ce moment.

« Pour accompagner ce temps exceptionnellement doux, les conditions sont parfois assez rougissantes aussi.

« Jetez un œil aux températures en ce moment.

« Nous devrions avoir des températures diurnes autour de sept ou huit degrés, mais nous sommes d’environ neuf à 15 ° C et c’est même à six heures du matin.

« Des montants stupides à ce stade de l’année, des vents et des pluies dans l’ouest de l’Écosse et dans les régions occidentales de l’Angleterre et du Pays de Galles en particulier.

« Certaines rafales plus lourdes ici et là, une bruine plus légère et inégale plus à l’est. »

M. Taylor a ensuite révélé que la pluie et le vent se dissiperaient en Écosse alors qu’un front météorologique se déplacerait vers l’est, laissant derrière lui un peu de soleil.

Pour le réveillon du Nouvel An, M. Taylor a déclaré que le pays peut principalement s’attendre à du soleil avec des épisodes nuageux de pluie et de bruine le matin qui seront isolés dans le nord.

Le météorologue a noté que les températures jusqu’en 2022 seraient d’environ 12-13 degrés, remarquant que ce ne serait pas un « démarrage à froid » pour la nouvelle année.

Le météorologue d’AccuWeather, Jim Andrews, a déclaré à Express.co.uk : « Poussé par un anticyclone ancré au-dessus du nord-ouest de l’Afrique, un flux d’air inhabituellement chaud, voire subtropical, baignera la majeure partie du Royaume-Uni.

« De jeudi à samedi, le Grand Londres et quelques autres régions verront 15-16 ° C chaque jour.

« Les minimums nocturnes, 12-13C pour certains, seront au moins aussi inhabituels pour la période du Nouvel An.

« Les hauts et les bas seront proches des extrêmes quotidiens historiques pour les dates respectives. »

Cependant, après le temps exceptionnellement chaud, qui devrait voir les Britanniques entrer dans la nouvelle année, il y aura un gel glacial dans l’Arctique.

Mardi prochain, les températures pourraient descendre jusqu’à -4 °C dans les Highlands d’Écosse.