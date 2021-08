Météo Europe : une vague de chaleur record provoque un avertissement de danger pour la vie | Météo | Nouvelles

Les températures ont dépassé les 45 °C dans toute l’Espagne alors que la vague de chaleur – connue sous le nom de dôme de chaleur « Lucifer » – engloutit le continent. Le dôme chauffant a produit la journée la plus chaude jamais enregistrée en Europe, les températures dépassant les 48,8 °C à Scilly.

En Espagne, le plus chaud a été enregistré à Ecija, Séville, avec des températures atteignant 46,5 ° C.

À Grenade, le mercure est monté à 45,4 °C et a vu très peu de gens quitter leur maison, mais ceux qui l’ont fait ont cherché de l’ombre.

Les températures devraient avoisiner les 25 °C le soir dans une grande partie de l’Espagne, suscitant des craintes pour ceux qui ne peuvent pas se permettre la climatisation et d’autres personnes vulnérables.

Dominic Roye, climatologue à l’Université de Saint-Jacques-de-Compostelle, a déclaré : « Plus la chaleur est intense, plus le risque de mortalité est élevé.

“Lorsque vous avez des températures nocturnes élevées, notre corps ne peut pas se reposer.

“Le corps travaille et travaille pour se refroidir.

“Nous avons trouvé un lien étroit entre la mortalité et les températures nocturnes dépassant 20C (68F).”

L’Italie a également été forcée de prendre des mesures urgentes et de faire part de ses inquiétudes concernant les personnes âgées et les personnes les plus à risque alors qu’elles étendent les avertissements de chaleur à 16 villes.

Bien que les anticyclones ne soient pas inhabituels à cette période de l’année, le Met Office a averti qu’ils sont plus fréquents en raison du changement climatique.

Le météorologue du Met Office, Chris Almond, a déclaré: “Avec le changement climatique, nous nous attendons et nous assistons déjà à des événements plus fréquents et plus graves, et continuerons de le faire à l’avenir.”

Il a poursuivi : « Des effets néfastes sur la santé humaine sont probables, en particulier pour ceux qui sont exposés à la chaleur extrême pendant des périodes prolongées, ou ceux qui font partie de groupes de population vulnérables.

« Cela est combiné à une mauvaise qualité de l’air dans certains endroits en raison des incendies de forêt et de la fumée en cours. »

Le Met Office a averti que des températures encore plus élevées, dépassant les 50 °C, ne sont pas impossibles à mesure que le climat se réchauffe.

Le professeur Peter Stott, responsable de l’attribution climatique au Met Office, a ajouté : « La chance chaque été de voir des températures vraiment extrêmes est assez élevée maintenant.

“Nous ne pouvons pas dire quand cela est susceptible de se produire, mais l’Europe devra se préparer à l’éventualité de nouveaux records battus, des températures supérieures à 50 ° C étant possibles en Europe à l’avenir.”

Au cours des dernières semaines, l’Italie, la Turquie et la Grèce ont vu d’horribles incendies de forêt faire des ravages.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a qualifié les incendies de “plus grande catastrophe écologique de la Grèce depuis des décennies”, qu’il a directement liée au changement climatique.