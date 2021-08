Météo France : l’été n’est pas fini ! Une chaleur torride de 30 °C frappera la Grande-Bretagne – cartes à longue portée | Météo | Nouvelles

Les hautes pressions devraient maintenir des éclaircies sur le pays en septembre, après des semaines de bruine. Brian Gaze, un prévisionniste de Weather Outlook, a prédit que des pics potentiels de 30 ° C frapperaient le sud si « de l’air très chaud en altitude » arrivait au cours des deux prochaines semaines. Il a déclaré: “Le temps principalement sec devrait se poursuivre jusqu’au début du mois de septembre.

“Au-delà, il y a des signes que les choses commencent à changer un peu.

“Une minorité des passages GEFS prévoient un air très chaud en altitude vers la fin de la période de 16 jours.

“S’ils s’avèrent corrects, nous n’en aurons peut-être pas fini avec 30C dans le sud cette année.

“C’est quelque chose à surveiller dans les prochains jours.”

À l’heure actuelle, les dernières cartes de température de WXCHARTS montrent que les régions du sud-est ont atteint des sommets de 30 ° C début septembre.

Le jeudi 9 septembre, Canterbury, Gillingham et Maidstone dans le Kent pourraient se prélasser au 26C.

Brighton, Londres, Luton et Cambridge pourraient voir 24C, tandis que Doncaster dans le Yorkshire se prélasse également à des sommets de 22C.

Les prévisions à long terme de la BBC prédisaient également un “modèle potentiellement plus chaud” arrivant en septembre.

« Vers la mi-septembre, il y a les plus grandes chances qu’un modèle plus progressif se développe.

“Cela verrait des vents plus d’ouest amenant les fronts atlantiques plus rapidement et plus fréquemment.

“C’est toujours un schéma instable, mais les températures deviendront beaucoup plus changeantes au jour le jour et il y a parfois de meilleures chances de vents plus forts.

“L’activité des ouragans peut rendre notre scénario de risque plus probable, qui est pour une haute pression plus forte à l’ouest de l’Europe ou au-dessus, conduisant à un schéma plus sec et potentiellement plus chaud, quelque peu ironiquement.”

Le Met Office a ajouté que des conditions mitigées pourraient s’abattre sur le Royaume-Uni le mois prochain, la haute pression apportant toujours des périodes chaudes et ensoleillées.

Les prévisions mensuelles indiquaient: “La haute pression devrait dominer jusqu’à la fin août et le début septembre, entraînant un temps beau et stable à travers le Royaume-Uni.

“Cela apportera des quantités variables de nuages, des éclaircies ensoleillées, quelques averses légères et quelques plaques de brouillard pendant la nuit, qui se dissiperont tôt le matin.

“Il semble de plus en plus probable que des conditions largement installées persisteront pendant une grande partie du reste de cette période, bien que peut-être des systèmes frontaux faibles apportant parfois de légères pluies et des averses.

“Les vents seront probablement légers à modérés pour la plupart, plus frais le long des côtes est et plus venteux vers l’extrême sud, où il peut sembler plus frais. Il sera probablement plutôt chaud à l’ouest mais frais à l’est sous tout nuage persistant. “