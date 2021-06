Météo France : quel été ! Les graphiques à longue portée montrent la DEUXIÈME vague de chaleur – Explosion de 30 °C | Météo | Nouvelles

in

Les adorateurs du soleil se sont rendus dans les parcs, les plages et autres espaces extérieurs au cours de la semaine dernière alors que le soleil radieux a asséché le Royaume-Uni. Les températures ont culminé à 28,3 ° C (82,94 ° F) à Northolt, au nord-ouest de Londres, le 2 juin alors que des pans du pays étaient enveloppés de chaleur.

Aujourd’hui, il fera encore plus chaud avec le mercure qui devrait atteindre 30 ° C (86 ° F) à Londres et dans certaines parties du sud-est.

La majorité du reste du sud-est devrait également profiter de températures de 25C (77F) et plus.

Et de nouveaux graphiques indiquent que cet été torride devrait se poursuivre, avec une deuxième vague de chaleur qui frappe fin juin.

Les sommets s’abaisseront la semaine prochaine, mais le temps magnifique devrait revenir encore plus chaud vers la fin juin, selon WXCharts.

Encore une fois, il fait deux degrés de plus que d’habitude pour la ville en juin – qui voit généralement des températures comprises entre 17C (62,6F) et 19C (66,2F).

Les Midlands connaîtront des sommets similaires – étant cuits un degré plus chaud que la capitale galloise.

East Anglia est également sur le point de se prélasser sous un soleil radieux avec Norwich se préparant à une température inhabituellement chaude de 28C (82,4F).

Le maximum prévu est d’environ 10C (50F) plus élevé que les températures typiques de la ville de Norfolk, comprises entre 17C (62,6F) et 20C (68F).

Dans une grande partie du reste du Royaume-Uni, WixCharts prédit que les températures atteindront des sommets d’au moins 24 °C (75,2 °F).

La moyenne mensuelle pour juin est de 19C (65F).

Selon les dernières prévisions à long terme de la BBC Weather de lundi, une zone de haute pression devrait rester au-dessus du Royaume-Uni et “les températures devraient rester supérieures à la moyenne pendant la première moitié de la semaine”.

Les perspectives à long terme de BBC Weather ajoutent qu’il y a 25 % de chances que « la haute pression reste au-dessus ou légèrement à l’est de nous jusqu’en juillet ».

Si cela se produit, les modèles suggèrent que le système de temps chaud pourrait continuer à engloutir le Royaume-Uni et les perspectives de la BBC ajoute qu’il pourrait « garder les choses au chaud, au sec et en place pour les prochaines semaines ».

Mais, la BBC a averti que vers la mi-juin, il pourrait y avoir une légère rupture des conditions étouffantes alors que les hautes pressions commencent à dériver lentement vers l’Atlantique.

Ce léger changement de régime météorologique pourrait augmenter les chances de conditions instables dans le nord-ouest du Royaume-Uni d’ici la fin de la semaine prochaine, mais les températures devraient toujours rester « proches ou supérieures à la moyenne ».

Les prévisions à long terme de BBC Weather du 14 au 20 juin indiquent: “La haute pression qui s’intensifie fortement vers la fin de la semaine prochaine devrait commencer une lente randonnée vers l’ouest à la mi-juin, s’éloignant progressivement du Royaume-Uni et vers l’Atlantique Nord.”