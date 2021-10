Météo hivernale 2021 : que prédisent les prévisionnistes ?

Alors que les jours raccourcissent et que les températures chutent, la saison hivernale approche à nouveau.

L’hiver dernier, l’air extrêmement froid a refroidi le pays et une tempête mortelle a laissé des millions de personnes sans électricité au Texas, tuant plus de 200 habitants – bien que certains rapports estiment que le nombre de morts est encore plus élevé.

Cette saison, l’hiver météorologique commence le 1er décembre et se termine fin février 2022.

Les prévisionnistes ont déjà fait des prévisions précoces selon lesquelles le phénomène météorologique La Niña façonnera les modèles météorologiques cet hiver.

Selon la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), les modèles climatiques de La Niña ont des alizés plus forts, poussant l’eau chaude vers l’Asie et l’augmentation des remontées d’eau au large de la côte ouest, apportant de l’eau froide et riche en nutriments à la surface de l’océan Pacifique.

Les eaux froides du Pacifique poussent le courant-jet – des bandes étroites de vent fort qui soufflent généralement d’ouest en est à travers le monde, y compris deux courants-jets polaires et deux courants-jets subtropicaux – vers le nord, ce qui a tendance à entraîner une sécheresse dans le sud des États-Unis, de lourdes pluies et inondations dans le nord-ouest du Pacifique.

Au cours d’une année La Niña, les températures hivernales sont plus chaudes que la normale dans le sud et plus fraîches que la normale dans le nord, note l’agence.

Erasmo Vazquez, à droite, marche le long d’un trottoir enneigé avec sa femme, Maria, au centre, et sa fille Day, à gauche, le lundi 15 février 2021, à Houston. (AP Photo/David J. Phillip)

Les météorologues d’AccuWeather ont rapporté jeudi qu’il y avait des indications que La Niña de cette année serait plus faible qu’en 2020, en plus d’un vortex polaire plus faible qui pourrait permettre à l’air plus froid de l’Arctique de se déplacer vers le sud vers les États-Unis avant décembre.

Le vortex polaire arctique est une forte bande de vents dans la stratosphère entourant le pôle Nord à environ 10 à 30 milles au-dessus de la surface.

Pendant l’hiver, le vortex polaire arctique se dilate, envoyant de l’air froid vers le sud.

AccuWeather a déclaré que les premières vagues d’air froid frapperaient le nord-est en novembre, ainsi que de la neige précoce.

Alors que la gravité et la fréquence de la neige et de l’air froid devraient s’atténuer brièvement, les prévisionnistes ont déclaré que janvier serait le mois à surveiller.

Tout dégel viendrait des semaines plus tard, a ajouté AccuWeather, avec un risque accru de nor’easters à la fin de la saison.

On s’attend également à ce que les plaines du nord et les Grands Lacs connaissent un hiver plus froid et plus neigeux, les premières séries de neige d’effet lacustre commençant à la fin novembre et en décembre.

Dans les plaines du sud-est et du sud, le mois de décembre devrait être doux, a déclaré AccuWeather, le premier gel se produisant plus tard que la normale.

Il existe un potentiel pour une autre vague de froid majeure dans les plaines du sud vers la fin janvier ou en février, mais “pas quelque chose au niveau historique” qui a été ressenti au Texas.

Alors que des conditions météorologiques extrêmes se profileront tout au long de la saison dans le sud des États-Unis – envoyant de la pluie et des orages sur les vallées du Mississippi et du Tennessee – la côte atlantique du sud-est devrait connaître des conditions plus sèches que la normale.

Alternativement, le nord-ouest du Pacifique connaîtra un hiver humide, avec des tempêtes précoces prévues pour mettre fin à la saison des incendies de forêt dans la région et aider à lutter contre la sécheresse historique de l’ouest.

Enfin, AccuWeather a déclaré que le sud-ouest ne connaîtra pas de précipitations en début de saison, ce qui permettra à la saison des feux de forêt de se poursuivre jusqu’en décembre.

Cela dit, les perspectives de pluie en Californie devraient augmenter en janvier et le Golden State et le sud-ouest devraient ressentir des conditions plus douces que la normale cet hiver – bien que certaines périodes de temps froid ne puissent être exclues en plus des risques de précipitations pour l’intérieur Sud-Ouest.

Dans ses propres prévisions, le Old Farmer’s Almanac de 2022 a également annoncé que l’hiver 2022 serait une “saison de frissons” avec des températures inférieures à la moyenne et de la neige pour la Nouvelle-Angleterre, la vallée de l’Ohio, les parties nord du Grand Sud et le sud-est du Nouveau-Mexique.

La publication a écrit que, alors que les températures de l’est du Montana aux Dakotas et au nord-est du Colorado seraient relativement normales, les chutes de neige y seraient supérieures à la moyenne.

À l’ouest, le Old Farmer’s Almanac a déclaré que la côte du Pacifique et le sud-ouest ressentiraient également le froid, bien que la plupart des régions resteraient relativement sèches.