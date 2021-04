Météo ITV Ruth Dodsworth a été abusée par son ex au Pays de Galles | UK | Nouvelles

Ruth Dodsworth a subi une vie d’enfer aux mains de son ex, Jonathan Wignall (Image: South Wales Police / Wales Online)

Jonathan Wignall, 54 ans, a laissé Ruth Dodsworth «nerveuse, effrayée et brisée» après avoir contrôlé tous les aspects de sa vie. Son comportement insensible a duré neuf ans, au cours desquels il a fréquemment fréquenté les studios où elle tournait et sur place, et a accédé à ses messages téléphoniques et à son courrier. Le fluage a été emprisonné hier pendant trois ans, rapporte Wales Online.

Un tribunal a appris que Wignall avait également empêché Mme Dodworth, 45 ans, de socialiser avec ses amis et sa famille, menacé de se suicider et avait même fait monter un tracker sur sa voiture.

Le comportement de contrôle a eu un «impact dévastateur» sur la victime et a même affecté sa carrière de présentatrice chez ITV Wales.

En lisant sa déclaration personnelle de victime à Cardiff Crown Court, Mme Dodsworth a déclaré: “Je regarde mon mariage avec Jonathan et je sens que j’ai été privée de ce qui était censé être les moments les plus heureux de ma vie. La naissance de nos enfants, de la famille les rassemblements, les réalisations de ma carrière et les associations avec des amis ont été entachés.

«J’ai vécu ma vie en me sentant nerveuse, effrayée et brisée. La vie avec Jonathan était comme marcher sur des coquilles d’œuf. Son humeur se retournait en un instant. Il était terriblement imprévisible et extrêmement instable. physiquement violent envers moi. Il est devenu amer et hostile envers moi au fil des ans et ses fréquentes accès de haine envers nous tous étaient épuisants. “

Wignall a contrôlé le présentateur météo pendant des années (Image: Media Wales)

La mère a ajouté: “Jonathan m’a rendu entièrement dépendante de lui. L’atmosphère de peur dans notre soi-disant maison – un endroit où nous aurions dû nous sentir en sécurité, en sécurité et aimée. La maison était souvent le dernier endroit que je voulais être. Il y avait à peine un jour je ne suis pas parti travailler en larmes et je suis rentré effrayé de ce qui m’attendait.

«C’était un mari incroyablement jaloux et possessif depuis le début. Je ne pouvais pas parler aux hommes sans être accusé d’être infidèle.

«Il était totalement obsédé par mon téléphone et demandait où il se trouvait à tout moment de la journée. Il supprimait les contacts dont il était paranoïaque. Si je laissais mon ordinateur portable à la maison, je recevais des e-mails disant que quelqu’un essayait d’y accéder. Jonathan essayait-il de me surveiller. “

Wignall a été arrêtée le 18 octobre 2019, après que Mme Dodsworth ne soit pas retournée au domicile familial à Cowbridge, dans le sud du Pays de Galles, par crainte pour sa sécurité. Pendant ce temps, il l’a appelée plus de 150 fois dans la journée.

Lorsqu’on lui a dit qu’il était arrêté pour harcèlement, l’accusé a répondu: “Harcèlement? Mais c’est ma femme.”

Wignall, 54 ans, a été emprisonné pour contrôle et comportement coercitif (Image: police du sud du Pays de Galles)

Ruth Dodsworth et Jonathan Wignall photographiés ensemble lors d’un événement (Image: John Corbett)

Wignall a admis des accusations de comportement coercitif et de contrôle et de harcèlement criminel le premier jour de son procès.

Le couple s’est marié en 2001 mais la relation a commencé à se détériorer en 2010.

Le tribunal a appris que le mari se présentait souvent dans les studios d’ITV Wales et sur place dans des endroits à travers le pays.

Claire Pickthall, poursuivant, a déclaré que l’accusé avait également été physiquement violent à certaines occasions après avoir giflé la tête de Mme Dodsworth pour l’empêcher de s’endormir et l’avoir poussée à deux reprises, lui faisant une fois des côtes fracturées.

Wignall ouvrait son courrier, se tenait à l’extérieur de la salle de bain pendant qu’elle utilisait les installations et l’accompagnait aux rendez-vous chez le médecin.

Entre septembre et octobre 2019, les choses se sont aggravées lorsqu’elle participait à une randonnée caritative à travers l’Islande et il a refusé de la laisser se rendre à l’aéroport de Luton avec le reste du groupe et l’a conduite à l’aéroport.

Le couple s’est marié en 2001 (Image: Glenn Edwards)

Après son arrestation, les conditions de mise en liberté sous caution de Wignall l’ont empêché de contacter Mme Dodsworth mais il a harcelé un ami de la famille, lui demandant si ses sentiments à son égard avaient changé.

À une occasion où il a été arrangé pour que le défendeur et Mme Dodsworth échangent des voitures, Wignall a laissé un CD dans sa voiture qui contenait une lecture d’un médium qui a dit que le couple se remettrait.

Il y avait un soupçon que le défendeur avait mis un tracker sur la voiture et il a nié cela, mais Mme Dodsworth conduisait quand elle a vu Wignall conduire dans la direction opposée sans raison apparente.

Elle a emmené la voiture dans un garage où le personnel a confirmé qu’un dispositif de suivi avait été installé sous le volant.

Wignall a été arrêté et la police a trouvé une application sur son téléphone liée au dispositif de suivi auquel l’accusé avait accédé 250 fois entre le 25 novembre et le 13 décembre 2019. Il avait également mis des alarmes pour le moment où Mme Dodsworth devait présenter la météo à la télévision. .

Mme Dodsworth a raconté son épreuve déchirante (Image: Media Wales)

Lors de son arrestation, il s’est offensé des policiers se référant à Mme Dodsworth comme son ex-femme et a déclaré: “Elle n’est certainement pas mon ex. Arrêtez de l’appeler mon ex.”

Mme Dodsworth a également expliqué comment le contrôle et le harcèlement de Wignall avaient affecté sa carrière.

Elle a déclaré: “J’ai dû essayer de dépeindre une personnalité heureuse et ensoleillée chaque jour quand je ressentais quelque chose mais. Il a eu un impact négatif sur ma vie professionnelle et mes relations. Il y a eu des moments où je n’ai pas réussi à rester ensemble. et les gens m’ont demandé si je vais bien.

«Jonathan téléphonait au bureau des centaines de fois par jour et se rendait au bureau et aux autres endroits où je travaillais et interférait avec mes plans.

«J’imagine que j’ai eu pitié des gens avec qui je travaillais et sans aucune faute de leur part, cela m’a laissé gêné et dégradé. Parfois, j’ai dû quitter le travail peu de temps avant la diffusion et cela a affecté ma confiance et mon travail.

“Ma santé physique a terriblement souffert à cause des abus. Mon poids est tombé à sept pierres, mes cheveux sont tombés et je n’ai pas pu dormir. Ma vie quotidienne est devenue épuisante en vivant dans un état constant d’anxiété et de peur.”

Mme Dodsworth présente la météo pour ITV (Image: ITV)

Mme Dodsworth a également parlé de l’état financier dans lequel son mari l’avait laissée après avoir contrôlé leurs finances communes et laissé le présentateur d’ITV avec de lourdes dettes.

Elle a déclaré: “Je devais demander de l’argent juste pour acheter le déjeuner au travail. Il traitait toujours en espèces et je n’avais aucune idée de la dette que nous avions. Il me la cachait. Il disait toujours qu’il y avait quelque chose dans le coin. coin et promettre des affaires valant des millions de livres mais il était un menteur et un fantasme.J’ai dû trouver un deuxième emploi pour payer les factures et je travaillais souvent plus de 12 heures par jour.

«La semaine qui a suivi son arrestation, il est apparu que nous allions être expulsés de notre maison. Je n’avais aucune idée qu’il n’avait pas payé le loyer, les factures et la taxe d’habitation. La mauvaise gestion de mes finances par Jonathan m’a laissé de lourdes dettes que je n’ai aucune perspective de régler sans sacrifice.

«C’est angoissant pour moi car j’ai travaillé très dur et je ne peux pas offrir une vie confortable à mes enfants. Nous n’avons aucune perspective de ne plus être libéré de ces dettes et je n’ai aucune perspective réelle d’acheter une maison pour moi ou mes enfants. . “

En guise d’atténuation, l’avocat Dyfed Thomas a déclaré que son client était auparavant un homme d’affaires prospère et avait organisé le festival Escape into the Park à Singleton Park, à Swansea, mais que son entreprise s’est effondrée.

M. Thomas a déclaré que cet échec avait peut-être affecté son comportement envers Mme Dodsworth, ce qu’il “regrette certainement” maintenant.

Lors de la détermination de la peine, le juge Daniel Williams a déclaré: “Il est clair que vous n’avez aucun remords pour ce que vous avez fait. Vous cherchez à justifier vos actes et à vos yeux vous n’avez rien fait de mal et vous n’avez aucune perception de la façon dont les autres peuvent vous voir.

“Vous affectez l’air d’un homme d’affaires respectable assiégé mais prospère, mais vous ne l’êtes pas. Vous êtes un fantasme avec un ego fragile qui fait de vous un tyran possessif impénitent.”