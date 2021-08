Lancé à l’origine en 2020, Weather on the Way est une excellente application pour suivre la météo lorsque vous planifiez un voyage. Aujourd’hui, il ajoute une fonctionnalité clé qui rendra les déplacements encore plus faciles : la prise en charge des raccourcis Siri.

Cette nouvelle fonctionnalité permet d’obtenir très facilement des informations météorologiques précieuses en mains libres tout en conduisant la voiture. Vous pouvez également créer votre raccourci de voyage personnalisé qui inclut la météo sur le chemin. Cette version (1.4) inclut également pour la première fois la prise en charge de l’iPad. La version iPad est utile pour planifier un voyage afin que vous puissiez construire votre itinéraire et planifier votre garde-robe en conséquence en fonction de l’endroit où vous prévoyez de vous arrêter et du temps qu’il fera une fois arrivé.

Si vous n’avez pas encore essayé l’application, elle peut faire toute la différence pour décider quand partir pour un voyage d’affaires, un voyage à la plage, etc. En vous permettant de voir la météo le long de votre itinéraire, vous pouvez décider de prendre un autre itinéraire, partir à une heure différente, etc.

Cette nouvelle mise à jour de Weather on the Way apporte également une foule d’autres améliorations, comme l’affichage de la probabilité de pluie sur la carte de votre itinéraire, une chronologie améliorée et de petites corrections de bugs.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :