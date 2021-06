Méthode de luxe sur la conformité du personnel de beauté, changements post-COVID-19 – WWD

Les marques de beauté ayant besoin de conseils post-pandémiques litigieux, ne cherchez pas plus loin. Luxury Method, une société de services de gestion de la main-d’œuvre personnalisée pour les marques de produits de beauté et de parfums de luxe, a offert son expertise chevronnée lors de l’événement @20 de Beauty Inc la semaine dernière pour discuter de « Naviguer les changements de conformité de la main-d’œuvre dynamique » pour l’industrie dans son ensemble.

La discussion a été menée par Emily Dougherty, envoyée spéciale chez Beauty Inc, avec Dan Amato, responsable des ressources humaines, opérations chez Luxury Method, et Robin Curran, vice-président de Luxury Method.

Luxury Method est particulièrement bien placée pour discuter de la conformité de la main-d’œuvre, car elle compte 15 000 employés aux États-Unis. Curran a déclaré que la société « sert l’industrie de la beauté de luxe depuis plus de 26 ans, et nombre de nos clients nous contactent par le biais de recommandations. Souvent, la conformité est l’un des plus gros problèmes auxquels ils sont confrontés. Ils n’ont généralement pas d’infrastructure pour gérer les 50 États avec les lois et les mandats émergents. »

« Beaucoup de nos clients ont en fait leur siège social en Europe, et donc avoir une entreprise comme nous qui connaît très bien et qui le fait depuis très longtemps garantit que son client atténue tous les risques », a-t-elle ajouté.

RETOUR AU TRAVAIL : À FAIRE ET À NE PAS FAIRE

Alors que les bureaux rouvrent et que les employés sont de retour sur le lieu de travail, Luxury Method conseille aux marques d’être préparées et informées de toutes les exigences et directives provenant de leur état de résidence et du Center for Disease Control – et d’informer les employés de ces directives. Il est également recommandé de maintenir les bonnes pratiques en place, telles que la distanciation sociale et la fourniture d’EPI pour les employés (principalement des masques et des désinfectants pour les mains).

En ce qui concerne les vaccinations COVID-19, l’entreprise a déclaré être prudente quant à l’obligation de l’exiger sur le lieu de travail, sauf s’il s’agit d’un besoin commercial vraiment légitime.

“Les conversations sur tout cela sont une priorité pour tout le monde et cela va susciter des interactions entre les employés”, a déclaré Amato. « Notre approche consiste à nous assurer que vous définissez des attentes lorsque les gens reviennent dans vos bureaux ou dans vos magasins, et que, tout comme la religion ou la politique, il y a certaines choses dont vous ne devriez vraiment pas discuter au travail d’un point de vue professionnalisme.”

Amato a poursuivi: «Mais reconnaissez en tant qu’employeur qu’il va y avoir des interactions où cela se produit, c’est la nature de toute la pandémie – tout le monde en parle et tout le monde pèse, et donc être préparé en tant qu’employeur pour pouvoir atténuer ces situations et ne pas les envenimer sera certainement essentiel alors que nous accueillons les gens à nouveau sur les lieux de travail. »

Soulignant que des États spécifiques constituent un défi plus important que d’autres en matière de conformité, Amato a déclaré que « la Californie est facilement notre plus grand défi de conformité, et la pandémie l’a vraiment mis en évidence », ajoutant que l’État « a tendance à être à l’avant-garde de l’imposition de restrictions. sur les employeurs.

HARCÈLEMENT ET DISCRIMINATION SEXUELS

Un autre domaine qui a appelé à des changements drastiques avant la pandémie est le harcèlement sexuel et la discrimination, qui ont été rapidement propulsés par le mouvement #MeToo et les turbulences résultant de nombreuses injustices politiques et raciales. En ce qui concerne le changement social et la conformité, Amato a déclaré: «Ce que nous avons vu l’année dernière – et la pandémie n’a ralenti aucun de ces efforts, car ces lois étaient déjà approuvées et en vigueur avant la pandémie – était une mise à jour de la formation ou une mise à jour de l’exigence de l’employeur de fournir une formation aux employés.

Amato a déclaré que ces mises à jour étaient appliquées en Californie, en Illinois et à New York, certains des plus grands marchés de Luxury Method.

Les mises à jour ont appelé à plus de détails dans le contenu de la formation requise pour les employés. « Il y a eu une mise à jour du contenu de la formation, non seulement pour le harcèlement sexuel, mais le contenu a été mis à jour pour traiter des problèmes sociaux pertinents tels que les problèmes de sensibilisation aux transgenres ou aux cis et que faire si vous êtes harcelé, et à qui s’adresser, et vraiment quel est votre recours légal », a déclaré Amato.

“Tous ces emplacements fournissent aux employeurs le matériel dans l’ensemble pour s’assurer que les employés reçoivent la formation et le savoir-faire appropriés pour gérer une situation sur le lieu de travail”, et ils “fournissent un certain niveau de matériel aux employeurs afin qu’ils puissent se conformer aux les exigences énoncées par les États eux-mêmes.

ASSURER LA RESPONSABILITÉ

Luxury Method a expliqué qu’il faut une approche à multiples facettes pour s’assurer que les marques restent conformes. La société a déclaré qu’elle avait pris les documents récemment mis à jour et développé son propre programme de suivi interne, fourni la formation en temps opportun et l’avait déployée.

« C’est évidemment une question très sensible sur le lieu de travail et digne de beaucoup d’attention, et certainement une tendance que nous observons. Je m’attendrais à beaucoup plus de ces formations obligatoires sur le harcèlement sexuel dans de nombreux autres États dans un avenir proche, c’est certain.

Lorsqu’on lui a demandé comment Luxury Method restait au courant des différentes lois et réglementations dans différents États, Amato a déclaré qu’il n’y avait « vraiment pas une chose que vous devriez ou ne devriez pas faire. Pour nous, nous nous engageons avec notre conseil externe. Nous avons en fait des conseils spécifiques à la Californie uniquement parce qu’ils ont tendance à être l’un des endroits les plus difficiles en matière de conformité, nous doublons donc notre nombre lorsque quelque chose se passe en Californie.

Luxury Method s’associe à sa représentation de l’industrie, l’American Staffing Association – et selon Amato, “nous sommes presque sur la base du prénom avec beaucoup de leurs avocats généraux également”.

« Vous voulez vraiment vous assurer que vous comprenez la réponse de l’industrie à une loi adoptée ou faisant pression pour ou contre. Bon nombre des lois que nous traitons ne sont pas écrites en pensant au secteur de la dotation, donc une grande partie de ce que nous finissons par déployer en interne de notre côté est une interprétation de l’ASA, et de la façon dont ils réagissent à quelque chose, ou de la façon dont nous croire que nous devrions répondre à quelque chose.

TENDANCES FUTURES EN MATIÈRE DE CONFORMITÉ

La société a déclaré qu’elle s’attend à une attention accrue à la formation sur le harcèlement sexuel, ainsi qu’à une politique mise à jour sur les congés de maladie payés, d’autant plus que le président Joe Biden y a fait allusion au niveau fédéral, et le Maine a commencé à proposer des «congés payés» en option. pour les employés.

Un autre domaine intéressant est l’utilisation par les employeurs des données sur les consommateurs. Les messages sur le suivi des données ou les cookies qui parviennent régulièrement aux consommateurs sont « toutes les données pertinentes pour les employeurs selon la définition des lois californiennes récemment adoptées, car les données des consommateurs pourraient être réellement interprétées, et les candidats et les employés pourraient être définis comme des consommateurs. Nous accordons donc une très grande attention à la gestion des informations personnelles identifiables, car nous collectons des applications et gérons nos employés – c’est certainement quelque chose qui mérite d’être pris en compte.

