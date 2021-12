Méthodes pour afficher les histoires Instagram en mode navigation privée | La technologie

Nous savons tous qu’Instagram est l’un des réseaux sociaux les plus performants sur lequel les utilisateurs publient des photos de leur quotidien. C’est pourquoi c’est un bon outil pour les potins, et si nous sommes ceux qui veulent connaître la vie de quelqu’un, nous préférerions sûrement qu’il ne sache pas que nous regardons son profil tous les jours. Par conséquent, nous allons voir comment nous pouvons masquer et afficher des histoires sans qu’on le sache.

Il se peut que nous souhaitions voir les histoires d’un profil, mais nous sommes mal à l’aise que cette personne sache que nous consultons régulièrement son compte.

Nous pouvons dire que nous sommes un peu bavards, mais la vérité est que nous pouvons l’être et aussi sans que l’on voie que nous le sommes, puisque nous ne laisserons aucune trace de notre présence dans les Histoires.

Il existe plusieurs méthodes pour s’assurer que l’on peut saisir une story Instagram et que l’autre personne n’en a aucune idée, puisque dans la liste où il met les noms des utilisateurs qui ont observé une telle publication, nous n’apparaissons pas.

Voyons quelles options nous avons :

Un nouveau compte

La première option peut être la plus simple à long terme, notamment pour éviter d’avoir à saisir des applications ou des extensions tierces.

Il s’agit d’ouvrir un nouveau compte Instagram qui ne sert qu’à voir les histoires de tous les utilisateurs que nous voulons.

Nous sommes d’accord que c’est pour falsifier un peu notre profil, mais il est également vrai que, si les Stories sont publiques, n’importe qui pourra les voir et il ne serait plus si grave que notre profil ne soit pas exactement digne de confiance.

Aussi maintenant l’application mobile Instagram nous permet de gérer deux comptes en même temps, donc tout sera plus facile pour nous. Nous n’avons qu’à en enregistrer un nouveau, avec un autre nom et l’activer chaque fois que nous voulons voir des histoires spécifiques.

Mode avion

Cette autre méthode que nous allons vous montrer est très simple dans son exécution et en même temps elle est assez bien pensée pour profiter de certains paramètres que tout terminal mobile nous propose aujourd’hui.

Au cas où vous ne le sauriez pas, lorsque vous entrez sur Instagram, le les histoires sont chargées automatiquement Avant que nous ne les voyions, ce qui signifie que quoi qu’il arrive, ces histoires peuvent déjà être vues.

Comme cela est toujours vrai, ce que nous pouvons faire est de démarrer Instagram et de le laisser allumé pendant plusieurs secondes, pour plus tard mettre le mode avion dans notre terminal mobile. Vous avez généralement cette option dans les raccourcis qui apparaissent lorsque vous faites glisser vos doigts de haut en bas de l’écran, à l’intérieur d’un bouton avec un avion à l’intérieur.

Comme dans ce mode pas de WiFi, pas de données mobiles ou tout ce qui peut avoir un signal, nous pouvons voir les histoires sans problème, car elles sont déjà chargées, et il n’apparaîtra jamais que nous sommes entrés, car nous n’avons pas de signal Internet.

Utiliser des sites Web

Une autre façon dont nous avons à notre disposition pour voir une histoire sans apparaître comme nous l’avons vue, c’est utiliser une série de sites Web qui nous permettent d’entrer les profils que nous voulons sur Instagram sans laisser de trace.

Nous devons vous avertir que dans tous les cas, ils se sont comportés un peu instables, c’est-à-dire qu’ils ont eu des moments où ils sont entrés sans problème et d’autres où il leur a été difficile d’accéder aux profils.

Le premier de ces sites Web est WeInstag. Dans ce cas, l’opération est vraiment simple, puisqu’il suffit de Saisissez votre nom d’utilisateur Dans la barre de recherche (sans le signe at), appuyez sur Entrée et nous pourrons alors accéder à tout ce que l’utilisateur a téléchargé.

Nous pouvons également utiliser StoriesIG, un site Web qui nous servira à voir ce que nous voulons sans que nous laissions aucune sorte de temps. On met le nom de l’utilisateur, on clique sur Voir et c’est tout. Nous pourrons accéder. Des trois que nous allons voir aujourd’hui, c’est le plus stable et celui qui a le mieux fonctionné pour nous avec pratiquement aucun type d’erreur.

D’autre part, nous pouvons utiliser Insta-stories, une autre façon de voir les histoires d’autres utilisateurs sans qu’Instagram ne notifie ledit affichage. le le fonctionnement est pratiquement le même que nous avons vu dans les cas précédents, c’est-à-dire que nous devons mettre le nom dans la barre de recherche, appuyer sur Entrée et quand il sort, cliquez sur le nom du profil.

Extension Google Chrome

Nous avons à notre disposition une extension Google Chrome appelée Hiddengram et elle fera ce que nous attendons.

Il suffit d’installer l’extension et l’avoir activé, quelque chose que nous devons faire dès que nous l’installons. Dans la partie supérieure droite de Google Chrome se trouve l’endroit où vous voyez toutes les extensions, c’est donc là que vous devez appuyer pour l’activer et commencer à travailler.

À partir de ce moment, chaque fois que vous accédez à Instagram et que l’extension fonctionne, tout ce que vous voyez ne sera pas vérifié par l’autre utilisateur.

Application mobile

Nous aurons également à notre disposition plusieurs applications pour le mobile dont nous pourrons profiter pour ne pas voir que nous avons entré une ou plusieurs histoires.

on ne parle pas de applications officielles, qu’en ce moment ils fonctionnent, ce qui ne veut pas dire qu’une mise à jour du réseau social peut sortir qui les fait cesser de fonctionner, mais, comme on dit, en ce moment tous sont opérationnels.

BlindStory

BlindStory est spécialement créé pour pouvoir voir les histoires instagram de manière totalement anonyme.

Il vous suffit de rechercher l’utilisateur via cette application et de commencer à voir tout son contenu sans qu’il le sache. Le problème avec cette application est que il y a un autre paiement et le gratuit est un peu limité.

Nous pouvons, en plus de voir les histoires et tout ce qu’une personne publie, également télécharger n’importe quel contenu, que ce soit une vidéo ou des photos, bien que si nous voulons qu’il soit de haute qualité, nous devons avoir la version premium.

En magasin

En plus du but que nous nous sommes fixé aujourd’hui pour qu’ils ne puissent pas nous découvrir en entrant dans une histoire, Instore fait beaucoup plus de choses.

Il est capable de télécharger les photos, les histoires et les vidéos en HD sans se connecter, il peut générer des hashtags, des sous-titres ou produire des collages.

C’est un excellent moyen de voir tout ce qu’un compte a sans que nous laissions de trace.

Avec tout ce que nous avons vu, nous pourrons désormais accéder aux histoires, photos et vidéos d’un compte Instagram sans laisser aucune preuve que nous sommes passés par là.

Comme vous l’avez lu, nous avons des options pour le mobile, pour le navigateur, pour le faire via des sites Web et même des astuces qui incluent notre smartphone. Maintenant, c’est à vous de choisir celui qui fonctionne le mieux et que vous aimez le plus.