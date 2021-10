Méthodes pour inverser la crise du changement climatique

En espérant que l’Inde jouera un rôle de leader dans la COP26.

Par Sachin Sengar,

Le changement climatique est un problème mondial qui nécessite une solution mondiale. Chaque pays a contribué différemment à l’accumulation des émissions de CO2 et ces pays sont les plus susceptibles d’être affectés par le changement climatique. Le parasitisme et l’équité climatique sont les deux principaux problèmes à l’origine des difficultés à conclure des accords internationaux significatifs sur la réduction des émissions de carbone.

Le Green deal européen fixe l’objectif d’une réduction de 55% des émissions de carbone par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030, et de devenir un continent climatiquement neutre d’ici 2050. Le Parlement européen a donné le signal vert au plan de la Commission européenne visant à décarboner son économie en 2050, en approuvant le Mécanisme d’ajustement aux frontières carbone (CBAM) proposé. Il contribue à réduire le risque de fuite de carbone et à niveler le terrain pour les industries de l’UE qui s’efforcent de décarboner leurs processus de production. Cela se fera en imposant un tarif carbone sur les produits à forte intensité de carbone tels que le ciment et l’électricité, importés par l’UE. Le CBAM devrait entrer en vigueur en 2026 avec un rapport déclaré en 2023. Mais il est impossible d’arrêter le réchauffement climatique ou le changement climatique du jour au lendemain, ou même au cours des prochaines décennies, nous pouvons ralentir le rythme et limiter la quantité de réchauffement climatique en réduisant les émissions humaines de gaz et de suie qui retiennent la chaleur.

À l’heure actuelle, chaque type de machine de refroidissement et de climatiseur contient des réfrigérants chimiques qui absorbent et libèrent de la chaleur, ce qui permet de refroidir les aliments et de garder les bâtiments et les véhicules au frais. De nombreux gaz nocifs, en particulier les chlorofluorocarbures (CFC) et les hydrochlorofluorocarbures (HCFC), étaient autrefois les principaux responsables de l’appauvrissement de la couche d’ozone stratosphérique, essentielle à l’absorption du rayonnement ultraviolet du soleil. Il a la capacité de réchauffer l’atmosphère 1 000 à 9 000 fois plus que le dioxyde de carbone, selon leur composition chimique exacte. Le processus d’élimination progressive des HFC prendra de nombreuses années, et ils persisteront dans les cuisines et les unités de condensation entre-temps. Environ 90 pour cent des émissions se produisent lors de l’élimination. Lorsque nous le retirons soigneusement et le stockons, les réfrigérants peuvent être purifiés pour être réutilisés ou transformés en d’autres produits chimiques qui ne provoquent pas de réchauffement.

Pour ralentir voire réduire le réchauffement climatique, de nombreuses mesures peuvent être prises comme le génie climatique ou la géo-ingénierie. Certains plans de géo-ingénierie prévoient l’injection de particules réfléchissantes dans la couche la plus élevée de l’atmosphère pour disperser et réfléchir la lumière du soleil vers l’espace, ce qui refroidirait la surface de la Terre. La mesure consistant à ensemencer les océans avec du fer pour stimuler les proliférations de phytoplancton à grande échelle, éliminant ainsi le dioxyde de carbone de l’atmosphère par photosynthèse. De nombreux rapports publiés s’opposent à l’entreprise de géo-ingénierie jusqu’à ce que nous ayons une bien meilleure compréhension des effets secondaires possibles. Il existe de nombreux problèmes juridiques et éthiques non résolus qui entourent la géo-ingénierie. De nombreuses recherches suggèrent que les combustibles fossiles peuvent mettre de côté l’énergie éolienne à zéro émission au milieu du vingtième siècle. L’énergie éolienne a ses défis. Le temps n’est pas le même partout. Le vent a une nature variable, il y a des moments où les turbines ne tournent pas. Selon de nombreuses stations balnéaires, les turbines sont bruyantes, esthétiquement désagréables et parfois mortelles pour les chauves-souris et les oiseaux migrateurs. Aujourd’hui, environ plus de 3 14 000 éoliennes fournissent 3,7 % de l’électricité mondiale. Ce sera bientôt beaucoup plus. Selon des recherches récentes en 2015, un record de 63 gigawatts d’énergie éolienne a été installé dans le monde, malgré une baisse spectaculaire des prix des combustibles fossiles. L’énergie éolienne est moins chère que l’électricité produite au charbon.

De nombreuses technologies modernes permettent de surmonter plus facilement les fluctuations de l’offre et de la demande. Ces réseaux interconnectés peuvent transporter l’énergie là où elle est nécessaire. Avec l’aide de conceptions de turbines plus récentes, on peut répondre aux préoccupations concernant la mortalité des oiseaux et des chauves-souris avec des pales à rotation plus lente et des pratiques d’implantation pour éviter les chemins de migration. Des réductions de coûts rapides et constantes feront de l’énergie éolienne la source de capacité électrique installée la moins chère, peut-être d’ici une décennie.

Maintenant, nous pouvons dire que l’ère des combustibles fossiles est révolue, et la seule question est de savoir quand la nouvelle ère de l’énergie propre sera à nos portes. Deux pour cent du solaire photovoltaïque de l’électricité mondiale y sont présents.

Au cours de la dernière décennie, nous avons assisté à une croissance exponentielle du solaire photovoltaïque (PV). Les systèmes distribués de moins de 100 kilowatts de puissance représentaient environ 30 % de la capacité solaire photovoltaïque installée dans le monde en 2015. La production de panneaux photovoltaïques implique des émissions, ils produisent de l’électricité sans émettre de gaz à effet de serre ni de pollution atmosphérique. Le PV produit de l’énergie sur le site de consommation lorsque nous les plaçons sur un toit connecté au réseau, évitant les pertes inévitables de transmission du réseau. Il sert à répondre à la demande en injectant de l’électricité non utilisée dans le réseau, surtout en été.

La politique de « comptage net » peut rendre les panneaux solaires financièrement réalisables pour les propriétaires, compensant ainsi l’électricité achetée par les consommateurs la nuit, lorsque le soleil ne brille pas. Les panneaux photovoltaïques sur les toits sont très abordables, ils fournissent de l’électricité propre et deviennent désormais un outil puissant pour éliminer la pauvreté. Il contribue à créer des emplois et dynamise les économies locales. Aujourd’hui, partout dans le monde, les modules de toiture se répandent en raison de leur prix abordable. Il peut bénéficier d’un cercle vertueux de baisse des coûts, entraîné par des incitations à accélérer son développement et sa mise en œuvre, des économies d’échelle dans la fabrication, les progrès de la technologie des panneaux et des approches innovantes pour le financement des utilisateurs finaux.

En calculant les empreintes carbone et en les effaçant. De nombreuses startups et entreprises sont venues s’occuper de mesurer l’empreinte carbone des individus et des organisations et les aider à l’effacer et à faire de l’environnement un meilleur endroit où vivre. Ils développent de nombreux outils numériques pour aider les gens à agir contre le changement climatique. L’objectif de calculer l’empreinte humaine et d’éradiquer l’empreinte carbone afin de lutter efficacement contre le changement climatique pour atteindre l’objectif de devenir neutre en carbone d’ici 2050. Nous devons tous envisager une société dans laquelle chacun, y compris les particuliers et les entreprises, opère de manière neutre en carbone, c’est-à-dire , toutes les entités réduisent leur empreinte carbone en adoptant des pratiques durables et paient leur empreinte carbone incontournable en réduisant leur empreinte carbone.

Les réformes de la tarification de l’électricité et le démantèlement d’un système qui repose sur l’industrie pour subventionner l’utilisation résidentielle de l’électricité, une conception du marché sont essentielles à la décarbonation de l’économie qui ne pénalise pas les énergies renouvelables, et la promotion des énergies distribuées connectées au réseau telles que les solaire sur le toit. Des réformes majeures dans le secteur de l’électricité et de l’énergie vont être essentielles pour le programme de décarbonisation en profondeur de l’Inde et ces trois éléments les plus pertinents de cette décarbonation. En espérant que l’Inde jouera un rôle de leader dans la COP26. Il est important de se rappeler que la plupart des pays développés ne font tout simplement pas assez sur leur engagement et la faible responsabilité historique de l’Inde dans la dégradation du climat.

(L’auteur est le fondateur et PDG de Lowsoot. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

