Métriques clés sur la chaîne à surveiller alors que Bitcoin (BTC) flirte autour de 50 000 $ Crypto new media

Bitcoin (BTC) a participé à la crypto bull run tout au long du mois dernier. Cependant, la plus grande crypto-monnaie du monde a fait face à de multiples résistances à environ 50 000 $. Au moment de mettre sous presse, Bitcoin se négocie à 49 510 niveaux avec une capitalisation boursière de 923 milliards de dollars.

Il existe des mesures importantes sur la chaîne qui peuvent nous donner une idée de l’action future des prix de BTC. L’activité du réseau Bitcoin a connu une forte augmentation récemment. Selon le fournisseur de données en chaîne Santiment, l’activité quotidienne des adresses a dépassé le million pour la première fois en deux mois.

Courtoisie : Santiment

De plus, en suivant les taux de financement sur Binance, il existe un fort consensus haussier parmi les traders de produits dérivés. Le rapport Santiment note :

« Historiquement, les pics du taux de financement ont coïncidé avec les prochains sommets des prix. Ce n’est pas nécessairement que cela se produira immédiatement, mais c’est un signe que les gens deviennent un peu trop confiants quant à ce qui se passe avec le prix BTC. Il y a encore de la place avant d’atteindre une zone dangereuse ».

Courtoisie : Santiment

Les transactions Bitcoin Whale ont atteint un sommet

Le fournisseur de données Santiment explique en outre que les transactions de baleines Bitcoin ont également connu une forte hausse récemment. “Avec ce niveau psychologique atteint pour la première fois depuis la mi-mai, les transactions de baleines dépassant 100 000 $ + ont atteint leur plus haut niveau depuis fin juillet”, écrit Santiment.

courtoisie : Santiment

De plus, le ratio valeur marchande/valeur réalisée (MVRV) de Bitcoin reste encore relativement faible. Ainsi, le prix du Bitcoin a beaucoup de possibilités d’augmenter avant d’atteindre la zone de danger.

En dehors de ces mesures en chaîne, de nombreux analystes de marché sont optimistes pour la remontée des prix du Bitcoin au cours des prochains mois de 2021. Anthony Scaramucci, fondateur de SkyBridge Capital a récemment noté qu’il s’attend à ce que le prix du Bitcoin atteigne 100,00 $, c’est-à-dire 100% gains de son prix actuel.

De plus, selon le modèle stock-to-flow (S2F) de PlanB, le prix du Bitcoin atteindra 100 000 $ cette année même. Le modèle S2F a fonctionné assez précisément jusqu’à présent.

#Bitcoin cours de clôture d’août 47 156 $ .. comme sur des roulettes pic.twitter.com/3hkp71FTXo – PlanB (@100trillionUSD) 1er septembre 2021

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

