Métro de Bangalore : inauguration de la ligne violette prolongée sur Mysuru Road ; des bus d’alimentation pour relier les nouvelles stations de métro

On estime que 75 000 personnes voyageraient quotidiennement sur la ligne.

Dimanche, le tronçon prolongé de 7,53 km de la ligne violette du réseau ferroviaire du métro de Bangalore sur Mysuru Road a été inauguré par le ministre de l’Union Hardeep Singh Puri et le Karnataka CM Basavaraj Bommai. Pour construire la ligne, la Bangalore Metro Rail Corporation Limited (BMRCL) a dépensé 1 560 crores de roupies pour l’infrastructure ainsi que 360 ​​crores de roupies pour l’acquisition de terrains. On estime que 75 000 personnes voyageraient quotidiennement sur la ligne, selon un rapport de la PTI. La ligne du projet de phase II du métro de Namma compte six stations de métro : RR Nagar, Nayanadahalli, Jnanabharathi, Pattangere, Kengeri et Kengeri Bus Terminal.

La Bengaluru Metropolitan Transport Corporation (BMTC) a récemment annoncé que des services de bus d’alimentation seraient fournis à certaines des nouvelles stations de métro inaugurées hier. À partir d’aujourd’hui (lundi), BMTC exploitera 35 nouveaux bus de collecte sur neuf itinéraires. Environ 499 trajets en bus seront effectués par les bus d’alimentation, selon un rapport d’IE. Pour la commodité des navetteurs routiers de Mysore, BMTC introduit des services de bus d’alimentation Metro de 7h00 à 21h00. Ces services de bus d’alimentation seront davantage rationalisés en fonction du trafic et de la demande de passagers, a déclaré BMTC.

À l’heure actuelle, 22 routes sont exploitées depuis la porte Rajarajeshwari Nagar vers la région de Rajarajeshwari Nagar. Pas moins de 43 bus d’alimentation sont opérationnels le long de cette route et effectueront un total de 230 trajets par jour. Il existe 14 itinéraires différents avec 43 bus qui relient l’Université de Bengaluru à la porte de la gare de l’Université de Bengaluru. Selon BMTC, les bus d’alimentation démarreront à partir de la station Kengeri Traffic et TTMC, située à proximité de la station de métro Kengeri Bus Terminal. Pas moins de 121 bus sont déployés sur 20 itinéraires différents vers la région d’Uttarahalli. Au total, 266 bus seront exploités sur 45 itinéraires vers la ville satellite de Kengeri et vers Kumbalagodu, 157 bus seront exploités sur 96 itinéraires, a ajouté BMTC.

