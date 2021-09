Métro de Bengaluru : le gouvernement ayant levé plusieurs restrictions Covid, BMRCL prévoit de revenir aux horaires d’avant la pandémie

in

Alors que le gouvernement a levé plusieurs restrictions liées au Covid-19 ainsi que l’ouverture progressive de bureaux et d’autres établissements d’enseignement à Bengaluru, la Bangalore Metro Rail Corporation Limited (BMRCL) prévoit de revenir aux horaires d’avant la pandémie des services de métro de Namma. Cependant, compte tenu de l’augmentation des cas de coronavirus, cela n’aura lieu qu’après la levée des ordonnances d’interdiction par la police de Bengaluru qui sont actuellement en place jusqu’au 13 septembre 2021. Dans la ville, le couvre-feu nocturne est également en vigueur à partir de 21h00. à 5h00 du matin. Les ordonnances d’interdiction actuellement en vigueur à Bengaluru empêchent le rassemblement de quatre personnes ou plus dans les espaces publics, à l’exception des arrêts de bus, des gares ferroviaires, des stations de métro et des aéroports, selon un rapport d’IE.

Le responsable des relations publiques de BMRCL (PRO) BL Yeshwanth Chavan a été cité dans le rapport disant que la société envisagera de revenir aux anciens horaires des services de métro de Bengaluru uniquement après la levée de certaines restrictions liées à Covid et également après la reprise des activités économiques dans la ville. À l’heure actuelle, les trains du métro de Bengaluru circulent entre 7h00 et 20h00. Chavan a ajouté plus tôt que les services du métro de Bengaluru ont commencé à 5 heures du matin. La BMRCL attendra de voir si la demande de services ferroviaires du métro de Bengaluru augmente et envisagera de réviser les horaires d’exploitation des trains, a ajouté le PRO.

Selon des responsables de BMRCL, avant que la pandémie de Covid-19 ne frappe, le métro de Namma a enregistré une fréquentation de près de cinq lakhs par jour, qui est maintenant réduite à 1,75 lakh de passagers. Après l’ouverture du tronçon Kengeri-Bayappanahalli le 30 août 2021, le nombre de passagers a augmenté de 5% à 8%, ont ajouté les responsables. Sur la nouvelle section du métro de Bengaluru entre Mysore Road et Kengeri, les opérations de métro commercial ont commencé un jour après que Karnataka CM Basavaraj Bommai et le ministre de l’Union du Logement et des Affaires urbaines Hardeep Singh Puri ont inauguré le tronçon du métro de Bengaluru le 29 août 2021.

