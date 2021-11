Métro de Kanpur : tous prêts pour une mise à niveau des transports en commun

La ville de Kanpur avait un besoin urgent d’un système de transport public moderne et efficace.

En janvier 2022, la ville historique de Kanpur, également connue sous le nom de Manchester de l’Est, deviendra une ville « métro ». Avec l’essai de la section prioritaire de 9 km de long (IIT-Kanpur à Motijheel) du corridor-I de l’ambitieux projet de métro de Kanpur annoncé mercredi par le ministre en chef de l’UP Yogi Adityanath, les opérations commerciales sur le tronçon devraient commencer fin décembre.

Dans l’intervalle d’environ six semaines, la Research Design and Standards Organization (RDSO) mènera des essais comprenant des tests concernant la suspension du train, les vibrations dans la carrosserie du train pendant le fonctionnement, les freins et la vitesse. Une fois les essais RDSO terminés, le commissaire à la sécurité ferroviaire du métro (CMRS) devra accorder son autorisation avant que les services de passagers puissent être lancés.

Dans ce qui constitue un bon précédent compte tenu des défis posés par Covid-19, l’Uttar Pradesh Metro Rail Corporation (UPMRC), qui a commencé les travaux sur le corridor prioritaire le 15 novembre 2019, les a achevés en moins de deux ans. Parlant du projet, Kumar Keshav, directeur général de l’UPMRC, a déclaré que les essais avaient commencé cinq jours avant la date prévue. « Terminer le projet dans les délais prévus a en effet été un défi, d’autant plus que nous avons perdu quatre mois à cause du Covid-19, alors qu’aucun travail n’a été pratiquement réalisé. Mais une fois que le gouvernement a assoupli les restrictions, nous avons commencé à travailler immédiatement, en suivant tous les protocoles liés à Covid, et avons pris de l’ampleur au fil du temps ».

Outre les essais sur la section prioritaire, les travaux ont commencé sur la partie restante du Corridor-I (Chunniganj à Nayaganj). Le tronçon restant comprend une portion souterraine de 7,5 km, qui comptera 7 stations, et une section de 6,5 km avec 5 stations aériennes. Le couloir 1 est

23 km de longueur.

« La construction de la partie restante du corridor I ainsi que du corridor 2 de 8 km de long entre l’Université d’agriculture de Chandrashekhar Azad et Barra prendra trois ans. L’objectif est d’achever l’intégralité du projet de 32,4 km d’ici décembre 2024. Et pour cela, les appels d’offres pour les deux corridors sont déjà en place », a déclaré Keshav.

Le coût estimé de l’ensemble du projet est de 11 076,48 crore, dont le coût de la section prioritaire a été de Rs 2 100 crore. Alors que la Banque européenne d’investissement (BEI) a autorisé un prêt de Rs 5 551,99 cr (650 millions d’euros), le coût restant est partagé par l’Union et les gouvernements des États.

La ville de Kanpur avait un besoin urgent d’un système de transport public moderne et efficace. Avec une population de plus de 40 lakh et 11,4 lakh de véhicules immatriculés en 2017, les habitants de la ville ont dû faire face à des embouteillages, des places de stationnement inadéquates et des niveaux de pollution croissants. Selon le rapport de projet détaillé (DPR) du projet Metro, la population de la ville devrait passer de 41,2 lakh en 2017 à 46,3 lakh en 2021, 56,9 lakh en 2031 et 65,8 lakh en 2041. Dans ce contexte, l’achalandage quotidien total en 2024, lorsque les deux corridors du projet sont proposés pour être pleinement opérationnels, est estimé à 9,4 lakh, passant à 10,8 lakh en 2031 et à 13,5 lakh de passagers en 2041.

Avec les services de métro commençant à Kanpur, l’Uttar Pradesh deviendrait le seul État du pays à disposer d’une telle installation dans cinq de ses districts. Les services de métro sont actuellement opérationnels à Noida, Greater Noida, Ghaziabad et Lucknow.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.