Métro de Londres : Superfan du métro, 6 ans, qui a visité les 272 stations

Lewis Wing, de l’est de Londres, peut même réciter par cœur toute la carte du métro de Londres (Photo : SWNS)

Si quelqu’un vous disait les mots « Tube superfan », quel genre de personne imagineriez-vous ?

Pour commencer, je parie qu’ils ne sont pas un enfant.

Mais Lewis Wing, six ans, pourrait en avoir pour son argent, car il est l’un des fans les plus dévoués du métro de Londres.

Il peut réciter toute la carte par cœur, a une chambre sur le thème du métro et a même visité les 272 stations.

Maman Sheina Vasudevan, 46 ans, a déclaré: «Nous vivons près du dépôt de la ligne Jubilee, nous ne pouvons donc que supposer que son amour s’est épanoui à partir de là.

« Nous l’emmenions dans le métro comme moyen de transport depuis trois mois, et dès qu’il a pu parler, il a demandé à monter dans le métro. »

Lewis a ajouté : » J’aime tous les trains. Ils sont géniaux.’

Il a récemment terminé sa tournée de toutes les stations de métro de Londres sur la carte et espère avoir battu un record du monde en tant que plus jeune à l’avoir jamais géré.

Son aventure de visiter chaque station de métro a commencé à l’âge de trois ans (Photo: SWNS)



Lewis, maintenant âgé de six ans, a déclaré qu’il « aime tous les trains » (Photo: SWNS)

L’écolier a commencé sa quête avec l’aide de sa mère et de son père Peter Wing, 49 ans, il y a trois ans.

Il a visité les deux dernières stations de sa liste le 20 septembre, Battersea Power Station et Nine Elms, le jour de leur ouverture en tant que nouvelle extension de la Northern Line.

Lewis a déclaré: « Nous sommes allés directement de l’école – ce fut le lundi le plus fatiguant de ma vie. »

Sheina a ajouté: «Nous sommes allés à Nine Elms et à la centrale électrique de Battersea le jour de leur ouverture.

« Nous avons dû contacter Transport for London pour savoir quand ils seraient réellement ouverts pour aller terminer l’ensemble. »

Lewis attend des nouvelles de Guinness World Records pour savoir s’il a réussi.

Il peut désormais réciter n’importe quel itinéraire souterrain par cœur (Photo : SWNS)



Sa chambre est décorée sur le thème Tube (Photo : SWNS)

Sa mission a commencé quand, à l’âge de trois ans, il s’est de plus en plus intéressé au métro londonien et a commencé à demander à visiter les stations.

La famille a commencé à prendre des photos de Lewis à chaque station visitée, et cela s’est rapidement transformé en un défi pour lui de visiter chaque station de la capitale.

En réfléchissant aux trois dernières années, il a déclaré que ses stations préférées étaient Sudbury Town « parce que ça a l’air bien à l’extérieur » et Stratford « parce que ça a l’air bien à l’intérieur ».

Lewis a également commencé à faire ses propres recherches et a travaillé sur la mémorisation de la carte du métro – et peut désormais réciter n’importe quel itinéraire par cœur.

Sheina a décoré la chambre de son fils avec des objets sur le thème du métro londonien, notamment des draps, des coussins et une horloge décorée à la main.

Plus : Londres



Elle a ajouté: «Il sait tout à ce sujet – nous ne remettons même plus en question ses connaissances.

« Chaque matin, il consulte le rapport de situation de Transport for London et cela se voit.

« Beaucoup d’enfants de six ans restent assis devant la télévision ou une console de jeux toute la journée – c’est donc une passion intéressante à avoir !

« Maintenant, Lewis s’est donné pour mission de visiter toutes les gares nationales – il y en a plus de 2 000 ». Je pense qu’il pourra le faire lui-même quand il sera un peu plus âgé !’

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();