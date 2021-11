Le code 2 est moins dangereux – et plus dégoûtant – que vous ne le pensez (Photo: .)

Les mots de code ou les noms de code en cas d’urgence sont courants dans une variété de lieux publics.

Non seulement ces codes secrets aident à éviter une panique inutile, mais ils transmettent également des informations rapidement et de manière concise aux membres du personnel.

Vous avez peut-être entendu un annonceur demander « Inspector Sands » dans le métro de Londres, ou « Mr Sands » au théâtre (sont-ils liés ? Lovers ?).

Mais que signifient ces codes ? Metro.co.uk révèle tout.

Toutes les annonces « secrètes » du métro de Londres

Qui diable est l’inspecteur Sands ? (Photo : TOLGA AKMEN/. via .)

Inspecteur Sands

Une alarme incendie a été déclenchée et le personnel a deux minutes pour se rendre en salle de contrôle.

Si un tel scénario se produit, vous entendrez l’annonce :

« Inspecteur Sands, veuillez vous présenter immédiatement à la salle des opérations. »

Comme le dit TfL dans sa réponse à une demande d’accès à l’information :

«Le message vocal de l’inspecteur Sands est un message automatisé qui est activé lorsque l’alarme incendie de la station retentit.

«Le message nous donne l’occasion d’enquêter sur la raison pour laquelle l’alarme incendie fonctionne. Il s’agit d’un mécanisme de sécurité qui a été convenu avec la London Fire Brigade (LFB) et qui est le même système utilisé dans les principales gares ferroviaires et aéroports nationaux du Royaume-Uni.

Cependant, avant de paniquer et de sortir de la station de métro, il convient de noter que TfL a déclaré que « jusqu’à 90% » des alertes de l’inspecteur Sands sont de « fausses alarmes ».

TfL a expliqué: «Lorsque l’alarme incendie est testée ou lorsqu’une alarme incendie a été déclenchée (jusqu’à 90% d’entre elles sont de fausses alarmes), le message vocal automatisé appelle l’inspecteur Sands là où se trouve l’alarme affectée.

« Le personnel de la station dispose alors d’une période spécifiée pour enquêter avant qu’une évacuation complète ne soit déclenchée. »

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Codes 1 à 7

Les codes numérotés sont destinés au personnel de nettoyage et sont utilisés par les annonceurs de la station pour les diriger vers le mess.

Plutôt que de surcharger les navetteurs avec les détails de quelqu’un qui fait pipi sur un quai, les contrôleurs de gare informeront plutôt le personnel de nettoyage qu’il existe un «code 2» qui nécessite leur attention.

Cependant, alors que « Inspector Sands » est le même pour chaque station de métro, les codes 1 à 7 peuvent varier sur le réseau.

Les codes 1 à 7 sont destinés au personnel de nettoyage (Photo : Chris Ratcliffe/Bloomberg via .)

Voici les codes et ce qu’ils ont tendance à signifier :

Code 1 – Du sang

Code 2 – Urine/Fèces

Code 3 – Vomir

Code 4 – Déversement

Code 5 – Verre brisé

Code 6 – Litière

Code 7 – Tout ce qui ne correspond pas à ces catégories

Codes secrets communs utilisés dans les lieux publics

Le métro de Londres n’est pas le seul endroit où vous pouvez entendre des codes mystérieux sur le tannoy.

Bien que les lieux puissent très bien avoir leurs propres codes, ce sont les plus courants que vous pouvez entendre dans les lieux publics.

M. Sables

Mr Sands est un code utilisé dans les théâtres pour informer le personnel qu’il y a un incendie dans les coulisses.

À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, il y a eu un certain nombre de bousculades dans les théâtres lorsque le public a été informé d’un incendie dans le bâtiment.

En 1913, 73 personnes sont mortes dans l’écrasement qui a suivi lorsque quelqu’un a faussement crié «au feu» au Italian Hall de Calumet, dans le Michigan.

Le nom de code a été adopté pour éviter toute nouvelle catastrophe.

Le nom de famille de M. Sands provient de l’utilisation de seaux de sable, qui sont parfois utilisés pour éteindre les incendies.

M. Sands est le frère de théâtre de l’inspecteur Sands (Photo: .)

Monsieur Poisson

Si vous entendez cette annonce à l’Aquarium de Londres, ce n’est pas parce qu’il y a un appel téléphonique pour un poisson.

Il est largement rapporté que Mr Fish est l’équivalent de Mr Sands pour l’aquarium, ce qui signifie qu’il y a un incendie dans l’aquarium.

Vérification de l’heure

La nécessité de mettre en place une procédure pour lutter contre le terrorisme est une mesure malheureuse mais nécessaire.

En vous promenant dans ses allées pendant la période des fêtes, j’espère que vous n’entendrez pas de « contrôle de l’heure ».

À John Lewis, un « contrôle du temps » signifierait qu’une alerte à la bombe a été envoyée par téléphone et que tout le personnel est censé arrêter ce qu’il fait et le rechercher.

Espérons que vous n’entendez pas « contrôle de l’heure » ​​lorsque vous faites vos achats de Noël (Photo : Ker Robertson/.)

oscar

Il est largement admis que si vous êtes à bord d’un bateau de croisière et que vous entendez quelqu’un appeler « Oscar », cela signifie que quelqu’un est tombé par-dessus bord. C’est aussi parfois ‘Mr Mob’.

Si vous entendez « Mr Skylight », c’est un terme plus général pour désigner une urgence quelconque à bord du navire.

D’autres mots de passe que vous pourriez entendre lors de votre croisière incluent :

Charlie, Charlie, Charlie – menace de sécurité sur le bateau

Écho, Écho, Écho – danger imminent à venir, par exemple collision avec un autre navire, vents violents au port

Fête rouge – feu à bord

Opération Étoile brillante – urgence médicale, assistance urgente requise

Opération Étoile montante – quelqu’un est mort

Il convient de noter que ces codes peuvent varier d’un navire à l’autre.

Code Adam

Le code Adam est souvent utilisé dans les aéroports pour signaler au personnel qu’un enfant a disparu dans le complexe.

Il s’agit d’un code standard utilisé dans de nombreuses professions différentes et porte le nom d’Adam Walsh, un enfant de six ans qui a disparu dans un grand magasin de Floride en 1981 et n’a jamais été retrouvé.



PLUS : Les chauffeurs du Night Tube de Londres annoncent des grèves avant même le redémarrage du service



PLUS : Moment de passagers évacués alors qu’un scooter électrique «explose» à la station de métro de Londres

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();