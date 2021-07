Métro de Pune : le projet s’accélère pour un lancement en 2021

La première phase du projet de métro de Pune comprend la construction de deux corridors – le corridor 1 de Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) à Swargate (17,4 km) et le corridor 2 de Vanaz à Ramvadi (15,7 km) – d’une longueur totale de 33,2 km

Le commissaire à la sécurité ferroviaire du métro (CMRS) ayant récemment terminé la première inspection, l’espoir est apparu que le projet de métro de Pune serait en mesure d’opérationnaliser ses deux premiers tronçons avant la fin de cette année. Ceci est important car le projet a perdu près de huit mois d’activité depuis le début de la pandémie l’année dernière, Pune signalant un nombre élevé de cas de Covid-19 et étant témoin de la migration de la main-d’œuvre en raison des blocages.

Selon Hemant Sonawane, directeur général de MahaMetro Rail Corporation, l’agence nodale du projet, « l’inspection par le CMRS est une étape importante, car c’est le CMRS qui autorise l’ouverture d’un couloir de métro, bien qu’il y aura plusieurs inspections avant la certification finale. est accordé. Il n’y a eu que 40 à 50 % de main d’œuvre sur les chantiers pendant trois à quatre mois à cause de la flambée des cas de Covid-19 et cela a affecté le rythme de travail, ajoute-t-il. La fin de la deuxième vague de Covid a permis à 70 à 80 % de la main d’œuvre de revenir sur les chantiers, assurant une reprise des travaux sur le chantier.

La première phase du projet de métro de Pune comprend la construction de deux corridors – le corridor 1 de Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) à Swargate (17,4 km) et le corridor 2 de Vanaz à Ramvadi (15,7 km) – d’une longueur totale de 33,2 km. Les deux tronçons prioritaires que MahaMetro cherche à opérationnaliser cette année s’étendent de PCMC à Dapodi sur le corridor 1 (7,5 km) et de Vanaz à Garware College (5,1 km) sur le corridor-2 – les essais techniques sur le tronçon Vanaz à Garware College ont commencé. jeudi dernier.

Outre ces deux corridors, une troisième ligne sera construite en mode partenariat public-privé, la Pune Metropolitan Regional Development Authority ayant signé un accord avec TRIL Urban Transport, filiale de Tata Realty, et Siemens Project Ventures, filiale de Siemens. Financial Services, pour la ligne de 23,3 km de Hinjewadi à Shivajinagar. Les problèmes d’acquisition de terres ont retardé le début des travaux sur le projet de Rs 8 100 crore. Le gouvernement de l’État ayant approuvé en mai 21 la location de 4,75 ha à Balewadi à l’entreprise Tata-Siemens à des fins commerciales, les ponts ont été dégagés pour que les travaux commencent sur la ligne 3.

Alors que le gouvernement avait précédemment annoncé que les trois lignes seraient opérationnelles d’ici 2022, les retards causés par la pandémie et les problèmes d’acquisition de terres signifient que ce calendrier ne sera probablement pas respecté.

La moitié des dépenses de 11 420 crores de roupies pour le projet de phase 1 est supportée par le Centre et le gouvernement de l’État (20% chacun) et la Pune Municipal Corporation et PCMC (5 % chacun). L’argent restant est levé grâce à des prêts de la BEI et de l’Agence française de développement (AFD). La BEI a approuvé un prêt de 600 millions d’euros (Rs 5 400 crore) pour le projet tandis que l’AFD fournit 245 millions d’euros (Rs 2 000 crore).

La ville s’étant considérablement développée depuis la conception de la première phase du projet, le besoin se fait déjà sentir d’étendre les corridors approuvés et d’en construire de nouveaux. Ainsi, des rapports de projet détaillés (DPR) sont en cours pour 123,5 km de lignes. Le gouvernement de l’État a déjà approuvé des lignes d’une longueur totale de 82,5 km. Les travaux sur une extension de 4,4 km du Corridor-1, de PCMC à Nigdi, devraient commencer en premier, le gouvernement transmettant son DPR au Centre en avril ’21. Le DPR pour une extension du Corridor-1 de Swargate à Katraj est en cours d’approbation par l’organisme civique de Pune. Une extension de la ligne 3 de Shivajinagar à Hadapsar a également été envisagée.

