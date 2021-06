Metro Marrs annonce sa première mixtape et partage « Prosper »

Le rappeur d’Atlanta de 18 ans, Metro Marrs, a annoncé les détails de sa première mixtape Popular Loner, sortie le 18 juin. Pour célébrer la nouvelle, il a sorti un nouveau morceau et un visuel d’accompagnement pour “Prosper”.

En répétant le chant «Je vais prospérer» tout au long de la chanson, Marrs s’assure que rien ne s’oppose à lui et à ses objectifs alors que lui et son équipe, surnommée «The Loners», se réunissent dans une église isolée pendant qu’il prêche le succès.

“Prosper” est le dernier single de la prochaine mixtape. Marrs a déjà sorti “Oh Yea”, “Bye Felicia” et “Nonchalant”, qui se sont combinés pour plus de 5 millions de streams à ce jour. Pas plus tard que la semaine dernière, Marrs a fait la une des journaux nationaux lorsqu’il a été arrêté pour avoir donné 10 000 $ en espèces à ses camarades de classe lors de l’obtention de son diplôme d’études secondaires. La nouvelle s’est propagée comme une traînée de poudre à NY Magazine (The Cut), Complex, The Blast, XXL, Akademiks et bien d’autres. La nouvelle a été diffusée sur TMZ et The Wendy Williams Show, beaucoup appelant le PD d’Atlanta pour avoir mis fin à la bonne action de Marrs pour les étudiants qui ont été coincés dans une pandémie toute l’année scolaire.

Passant du temps entre New York et Atlanta, les Marrs, 18 ans, sont issus d’une famille musicale. Il a grandi dans l’église et les studios d’enregistrement dès l’âge de cinq ans, ce qui a jeté les bases de son large éventail d’influences et de talents musicaux. La voix et la vision de Metro Marrs n’ont fait qu’augmenter avec Popular Loner, et le jeune MC ne fait encore qu’effleurer la surface de ce qui l’attend pour cette année et au-delà.

Avec des cadences complexes et des mélodies entraînantes, Marrs a attiré l’oreille de certains des collectifs les plus puissants de la musique : Since The 80s (JID, TerreGang, NJOMZA), Contrôle Qualité Musique (Petit bébé, Filles de la ville, Lil Yachty) et Playbook Records (fondé par Brandon Banks et Blake German), qui se sont réunis dans un partenariat commun pour acquérir Marrs.

Achetez ou diffusez « Prosper ».

Liste de chansons de solitaire populaire :

1. Prospérer

2. Balade en balade

3. Vivez-le

4. Pas besoin de beaucoup

5. Oh oui

6. Nonchalant

7. L’arrière du club

8. À l’épreuve des balles

9. Goutte à goutte française

10. Au revoir Félicia