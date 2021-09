Métro ‘trolls’ France ! Le géant de la restauration rapide publie un coup brutal avec une annonce hilarante dans les journaux | Monde | Nouvelles

in

« Cela montre que nous sommes prêts à faire preuve de détermination pour défendre nos intérêts et contester les pratiques déloyales et les actes malveillants. Cela montre également notre engagement en faveur de la sécurité et de la stabilité dans la région indo-pacifique. »

Le partenariat est largement considéré comme un effort tripartite pour lutter contre l’influence chinoise croissante dans la région indo-pacifique.

La Chine a également critiqué la formation d’AUKUS, fustigeant une « mentalité de guerre froide » des trois pays.

La campagne de presse de Subway, se moquant de la tension politique, a suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux.