Metroid Dread a beaucoup d’ADN d’autres M, et ce n’est pas une mauvaise chose

Pendant 15 ans, Metroid Dread n’était qu’une rumeur. Maintenant, c’est réel, il est sorti depuis plus d’un mois, et c’est fantastique. La dernière aventure de Samus Aran regorge à peu près de tout ce qu’un fan de Metroid pourrait demander, des combats de boss sauvages à une immense carte labyrinthique.

En tant que cinquième et apparemment dernière entrée de l' »arc » 2D de la série, Dread est amoureux de l’histoire de la franchise, s’inspirant beaucoup de son prédécesseur narratif, Metroid Fusion de 2002. Mais en jouant à Dread, nous n’avons pas pu nous empêcher de repérer des flashs d’un autre jeu Metroid, le Metroid éternellement source de division de la Wii : Other M.

Si vous avez joué à Other M, vous le verrez peut-être aussi. Il n’y a pas si longtemps, il était à la mode sur les réseaux sociaux et certains joueurs ont subi une réévaluation ces dernières années. Le combat brutal au corps à corps et la caméra cinématographique de Dread rappellent instantanément le titre dérivé tant décrié de 2010. Regardez de plus près et vous remarquerez comment Dread continue la préoccupation d’Autre M pour la vie et les relations de Samus, ainsi que son attention aux traditions de la série dans les cinématiques et les dialogues.

Bien sûr, Dread abandonne également les pires idées de Other M – et il y en avait beaucoup. Le célèbre protagoniste silencieux ne prononce qu’une seule ligne dans Dread, en contraste frappant avec les rames de monologues décousus qui ont gommé le script de Other M. Les joueurs suivent leur propre curiosité à travers les tunnels et les tours de la planète ZDR, plutôt que d’attendre les instructions d’un commandant brusque.

Cela fait 11 ans, mais pour Metroid, Other M a laissé une impression durable. Metroid Dread, qu’il soit destiné ou non, se présente en 2021 en réponse à son prédécesseur Wii. C’est le résultat de Nintendo qui a soigneusement réduit Other M à ses meilleurs éléments, tout en éliminant discrètement ce qui le rendait si controversé.

Cela peut sembler une comparaison étrange, mais les deux jeux partagent l’ADN. Bien que Other M et Dread aient été développés par différents studios (Team Ninja et MercurySteam, respectivement), la ligne directrice claire entre eux est Yoshio Sakamoto, responsable de la série, qui a produit le dernier titre.

Nintendo a donné carte blanche à Sakamoto pour créer un grand jeu Metroid AAA puissant pour la Wii brûlante. Ce serait le dernier jeu Metroid depuis six ans

Sakamoto est l’un des plus anciens membres du personnel de Nintendo, avec des crédits remontant aux premiers jours de l’entreprise dans l’industrie du jeu vidéo. Et depuis Super Metroid de 1994, il est le cerveau de la série. Alors que Sakamoto s’est retiré pour le populaire spin-off à la première personne Metroid Prime et ses suites, il a joué un rôle déterminant dans les jeux 2D de la franchise dans les années 2000. Avec la série à son apogée dans les années 2000 – avec un jeu de tir multijoueur en ligne et un jeu de flipper à son nom – Nintendo a donné carte blanche à Sakamoto pour créer un grand jeu Metroid AAA bruyant pour la Wii brûlante. Ce serait le dernier jeu Metroid depuis six ans.

Sakamoto a positionné Metroid: Other M comme un jeu sur les grandes idées. Dans ce document, Samus parlerait longuement pour la première fois. Il mélangerait les styles de Metroid 2D et Metroid Prime, remplirait une partie du vaste univers vide de la série et utiliserait un schéma de contrôle révolutionnaire. Il a réuni une énorme équipe pour accomplir cela, faisant appel au personnel de Nintendo, aux spécialistes des jeux d’action Team Ninja et au studio CG D-Rockets pour donner vie à un script qu’il avait écrit et qui comprenait près de deux heures de cinématiques.

Le produit fini était un gâchis spectaculaire dans les estimations de nombreux joueurs. Les commandes vous ont demandé d’utiliser une seule télécommande Wii tenue latéralement, les obligeant à naviguer en 3D avec un D-pad et à tourner la télécommande pour pointer vers l’écran pour utiliser des missiles. Les cinématiques traînaient et le dialogue était monotone. Les critiques ont éviscéré Other M pour sa représentation de Samus comme naïf, sentimental, effrayé – inapte à son propre travail.

Pire encore, le célèbre système de mise à niveau non linéaire de Metroid était désormais lié aux caprices de l’ancien commandant militaire de Samus, Adam Malkovich. Au lieu de découvrir vous-même la combinaison Varia résistante à la chaleur, vous avez dû sprinter à travers une terre de lave dangereuse qui brûle la santé de Samus avant qu’Adam daigne « autoriser » l’utilisation de sa combinaison. Pourquoi elle est prête à se faire du mal pour respecter l’autorité d’Adam n’est pas bien justifiée.

Il est difficile de voir à travers toute cette crasse pour avoir un aperçu des idées vraiment géniales au cœur d’Autre M.

L’autre M s’est avéré être l’inverse de ce que de nombreux fans aiment à propos de Metroid: supprimer la découverte pilotée par le joueur et la remplacer par des rythmes scénarisés. Le personnage de Samus n’était plus à interpréter ; elle était maintenant un personnage rigide et défini que beaucoup avaient du mal à accepter.

Il est difficile de voir à travers toute cette crasse pour avoir un aperçu des idées vraiment géniales au cœur de Other M. Team Ninja a clairement abordé le gameplay avec une profonde appréciation pour la série. Ils ont apporté leur marque d’action signature à son combat, injectant les rencontres de monstres autrefois éphémères de Metroid dans des duels tendus avec des esquives au ralenti et des mouvements de parade. Samus arrache la queue des créatures et fige leurs jambes au sol, sautant sur le dos pour tirer des lasers directement sur leur visage. La caméra savoure le passage à la 3D complète à la troisième personne – balayant d’une pièce à l’autre, tirant fermement sur Samus pour terminer les coups et reculant pour des plans larges dans ces zones de lave brûlantes et ces marécages sombres.

C’est amusant de voir à quel point tant d’idées d’Other M sont exactement ce pour quoi les fans sont éperdus dans Metroid Dread. Les combats de boss intenses et prolongés, cette caméra dynamique, même le récit imprégné de traditions, tout remonte à Other M.

Il y avait des indices de cette direction dans Metroid: Samus Returns de MercurySteam, sous-estimé par le crime en 2017. Ce jeu, que Sakamoto a également produit, comportait un nouveau compteur de mêlée pour Samus – similaire en effet à la parade d’esquive dans Other M – et certains des plus adrénaline. -pompage des combats de boss dans la série. Même sur le petit écran de la Nintendo 3DS, la caméra se rapproche lorsque Samus entre dans les stations de sauvegarde ou contre un Metroid au bon moment.

Avec Dread, MercurySteam et Sakamoto ont rassemblé ces éléments dans un ensemble élégant. Samus est plus rapide que jamais, gagnant de nouveaux mouvements de diapositives et d’esquives aériennes. Les visuels HD de la Nintendo Switch permettent à la caméra de vraiment faire un zoom arrière, offrant des plans encore plus larges des immenses couloirs du jeu, des terminaux ferroviaires anti-pluie et des cavernes surchauffées. Il continue les cinématiques interactives de combat de boss de Samus Returns, où vous pouvez marteler des missiles dans le gosier d’un monstre de l’espace si vous décrochez un compteur de mêlée juste à droite.

Malgré tous les excès d’action de science-fiction des jeux Metroid de MercurySteam, Samus elle-même est écrite avec une retenue remarquable. Le chasseur de primes n’est pas totalement stoïque ; ses yeux et son langage corporel transmettent tranquillement toute une gamme d’émotions. Et quand elle parle dans une scène culminante, c’est dans sa langue adoptive Chozo. Les joueurs sont à nouveau invités à imaginer ce que pense Samus plutôt que de se faire raconter par la narration.

Nintendo est bien conscient que Other M serait dans l’esprit des gens avant la sortie de Dread. Lors d’une démo en direct de Dread après sa révélation à l’E3, l’employée de Nintendo, Theresa Apolinario, a pris soin de souligner que le vaisseau de Samus, AI ADAM, basé sur l’intrépide Adam Malkovich, jouerait un rôle beaucoup plus petit dans ce nouveau jeu : « Il ne donne pas n’importe quelle direction vers Samus. C’est au joueur où il veut naviguer et explorer. Et dans un épisode de septembre du Nintendo Power Podcast, Chris Slate a explicitement exclu Other M de l’arc de l’histoire qui mène à Dread.

Alors que Nintendo ne voulait probablement pas que les fans dont l’enthousiasme a été aigri par Other M rejettent Dread, il est clair que Sakamoto pense toujours qu’il reste de l’or à exploiter dans cette entrée hybride. Metroid Dread ne réhabilitera pas la réputation de Other M, mais ce n’est pas vraiment nécessaire. Pour certains, Other M sera toujours une déception. Pour d’autres, cela restera un classique incompris. Peu importe ce que les gens en pensent aujourd’hui, son héritage a façonné l’avenir de la série Metroid.

Ne retenez pas votre souffle pour un remake.