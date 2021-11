Metroid Dread a eu le mois d’ouverture le plus fort de tous les jeux Metroid aux États-Unis

Le suivi des premiers graphiques suggérait que Metroid Dread connaissait un succès dans le commerce de détail lors de son lancement sur Switch le mois dernier, mais de nouvelles données de vente confirment que le jeu a en fait eu le meilleur mois d’ouverture pour tous les jeux de la série à ce jour (aux États-Unis, au moins).

Mat Piscatella du NPD Group confirme que Dread a fait ses débuts en tant que troisième jeu le plus vendu en octobre aux États-Unis et le plus vendu sur Switch (qui s’est également avéré être la console la plus vendue du mois). Piscatella a déclaré: « Metroid Dread a réalisé les ventes de mois de lancement les plus élevées de toutes les versions de franchise Metroid dans l’histoire suivie », et que sa vente physique en dollars du mois de lancement « a presque doublé celles de la meilleure franchise précédente, Metroid Prime ».

Cela fait également suite à un lancement impressionnant au Royaume-Uni, où il a eu le week-end d’ouverture le plus fort que la franchise ait jamais vu, et il a également réalisé un premier numéro un dans le pays d’origine de Nintendo, le Japon.

Incidemment, les premiers succès de Dread ont également entraîné une amélioration des ventes pour les titres passés encore disponibles sur les services numériques de Nintendo. Le mois dernier, des jeux comme Metroid Fusion et Metroid Zero Mission ont été repérés tout en haut des charts eShop de la Wii U.

