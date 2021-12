Metroid Dread couronné n°1 des « meilleurs jeux de 2021 » de TIME

Image : Nintendo

La dernière sortie de Samus Terreur Metroid a reçu de nombreux éloges depuis son arrivée sur la Nintendo Switch en octobre et maintenant il a été couronné n°1 des 10 meilleurs jeux de TIME en 2021.

Le nouveau chapitre de la série Metroid a réussi à se placer devant les poids lourds tels que Halo infini, Forza Horizon 5, et même le gagnant des Game Awards, Il faut être deux. Voici exactement ce que TIME avait à dire sur la dernière version de Metroid de MercurySteam :

« Quand la plupart des gens pensent à Nintendo, ils évoquent des images de personnages adaptés aux enfants comme Mario et Pikachu. Mais Samus Aran, chasseur de primes intergalactique dur à cuire de Metroid, a depuis longtemps gagné sa place sur le mont Rushmore des personnages de la société. Et après plus d’une décennie sans un jeu Metroid approprié, Samus est revenu en force avec Metroid: Dread de cette année, un défilement latéral 2D pour la Nintendo Switch qui voit notre héros traqué par des robots tueurs artificiellement intelligents sur la mystérieuse planète ZDR. que le producteur de longue date de Metroid, Yoshio Sakamoto, mijote depuis près de deux décennies, est souvent effrayant, mais pas tout à fait au niveau d’un Alien: Isolation – et un délicieux retour à la forme pour une franchise classique et bien-aimée. «