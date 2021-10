Metroid Dread Devs manquants dans les crédits du jeu Nintendo Switch

Image : Nintendo

Sorti la semaine dernière sur Nintendo Switch, Metroid Dread a séduit les critiques et les joueurs. Il se situe actuellement à 89 sur Metacritic, certains l’appelant déjà le meilleur Metroid 2D de la série. Maintenant, certains développeurs veulent savoir pourquoi ils ne sont pas mentionnés dans le générique.

Nintendo a développé le dernier jeu Metroid en collaboration avec le studio madrilène MercurySteam, et les développeurs précédents ont contesté le fait d’être exclu de sa section des crédits du jeu, selon un nouveau rapport du site de jeux en langue espagnole, Vandal.

« Je tiens à féliciter sincèrement l’équipe Metroid Dread pour avoir sorti un jeu aussi exceptionnel », a écrit l’ancien artiste MercurySteam 3D Roberto Mejías sur LinkedIn le 12 octobre. « Je ne suis cependant pas surpris de la qualité du jeu, car le montant de talent dans cette équipe était à travers le toit. Je le sais de première main car, bien que n’étant pas inclus au générique du jeu, j’ai fait partie de cette équipe pendant huit mois.

Selon son profil LinkedIn, Mejías a travaillé au studio en 2019, deux ans avant la sortie du jeu.

Pourtant, il écrit que « en jouant au jeu, j’ai reconnu pas mal d’atouts et d’environnements sur lesquels j’ai travaillé… donc mon travail est là. »

Capture d’écran : Nintendo

Une autre ancienne développeur de MercurySteam a également partagé ses frustrations d’avoir été exclue des crédits du jeu.

« Je suis aussi très fier de toute l’équipe ! a écrit l’ancienne animatrice de personnages 3D, Tania Peñaranda Hernández, sur LinkedIn. « Mais cela m’attriste aussi de voir que je ne suis pas reflété dans les crédits pour ce travail que j’ai fait. Cela a été difficile pour moi de voir qu’ils ont pensé que cela devrait être comme ça quand je continue de voir beaucoup d’animations que j’ai faites dans chaque jeu.“

Vandal cite une troisième source anonyme qui dit qu’ils ont également été exclus du générique, bien qu’ils aient travaillé sur le jeu pendant 11 mois, sur la base d’une traduction de l’article par Kotaku. Mejías a également déclaré au site dans un e-mail que MercurySteam pénalisait financièrement les employés qui donnent moins de 42 jours de préavis avant de partir. Un représentant de MercurySteam a déclaré à Vandal qu’il ne créditait normalement pas les développeurs qui n’avaient pas travaillé sur un projet pendant au moins un quart de son temps de production, bien qu’il fasse parfois des exceptions.

MercurySteam et Nintendo n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les sociétés de jeux vidéo ont longtemps été avares et capricieuses avec les crédits des développeurs, les déployant comme une forme de punition ou de récompense selon les circonstances. Le problème est apparu le mois dernier avec Deathloop et à nouveau la semaine dernière avec la sortie de Far Cry 6. Dans certains cas, le bon crédit peut être la partie la plus précieuse du travail sur un certain projet. De nombreux développeurs renoncent à des salaires plus élevés pour avoir la chance d’ajouter un nouveau Call of Duty ou Assassin’s Creed à leur CV.

Avec le succès de Metroid Dread, qui établit déjà de nouveaux records de ventes pour la série, un crédit serait tout aussi précieux, en plus d’être la bonne chose à faire. On ne sait pas si le jeu sera corrigé pour mettre à jour les crédits ou si les contributions de certains anciens développeurs de MercurySteam continueront d’être effacées.