Metroid Dread en lice avec la nomination aux Game Awards GOTY

Les Game Awards arrivent, diffusés le 9 décembre pour nous offrir des bandes-annonces de jeux, des publicités pour du matériel PC et parfois des récompenses de jeux. D’accord, nous avons été un peu sarcastiques là-bas, mais c’est un grand événement annuel dans le calendrier des jeux et le Switch a des nominés notables cette fois-ci.

Le plus excitant est que Metroid Dread soit en lice pour le jeu de l’année, ce qui est une réalisation impressionnante. Il fait face à une concurrence féroce et, comme toutes les autres catégories, il est voté par les fans – vous devez créer une connexion et voter sur cette page officielle des Game Awards. Ci-dessous, les nominés.

Jeu de l’année

Deathloop, il en faut deux

Terreur Metroid

Psychonautes 2

Ratchet & Clank: Rift Apart Resident Evil Village

Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessus ou faire défiler le fil Twitter officiel pour toutes les nominations, mais nous en avons sélectionné quelques-unes avec un intérêt spécifique pour Switch ou Nintendo ci-dessous.

Meilleur jeu multijoueur

Meilleur jeu indépendant

Meilleur jeu mobile

Fantasian Genshin Impact League of Legends MARVEL Future Revolution

Pokémon Unis

Jeu le plus attendu

Meilleure famille

Meilleur jeu de rôle

Alors voilà, beaucoup d’intérêt du point de vue de Switch. Vous pouvez voter pour les gagnants sur le lien du site officiel ci-dessus ou ci-dessous – selon vous, quels jeux seront les grands gagnants de la soirée ?