Metroid Dread et Samus Aran sont retenus par Nintendo

Metroid Dread – atteint-il son plein potentiel ? (photo : Nintendo)

Un lecteur fait l’éloge de Metroid Dread mais soutient que Nintendo manque le plein potentiel du décor et du protagoniste du jeu.

Comme beaucoup, j’ai apprécié Metroid Dread et je suis très heureux de le voir devenir un succès à la fois critique et commercial. C’est toujours très similaire aux autres jeux Metroid mais il y a quelques nouvelles idées, telles que les zones EMMI et la structure de style boss rush vers la fin, que j’ai beaucoup appréciées. Cependant, je suis d’accord avec la critique de GameCentral selon laquelle cela ressemble à la fin d’une époque et ils ne peuvent pas simplement créer un autre jeu similaire avec seulement quelques nouveaux gadgets.

Metroid Dread fonctionne car cela fait si longtemps que nous n’avons pas vu de nouvelle suite sur une console non portable, mais cela ne fait vraiment rien pour moderniser sérieusement le concept et je soupçonne que Metroid Prime 4 se retrouvera avec les mêmes problèmes, car il repose également fortement sur la nostalgie des originaux. La série Metroid a besoin de son moment Zelda: Breath Of The Wild, mais je crains que, dans ce cas, Nintendo ne soit pas disposé à faire le nécessaire pour que cela se produise.

Pour commencer, il s’agit d’un jeu inspiré d’Alien qui est strictement PG et n’a pas de véritables éléments d’horreur même si, comme indiqué dans la critique, l’EMMI aurait beaucoup mieux fonctionné en tant qu’ennemi de style xénomorphe. Nintendo a déjà publié des jeux pour adultes, mais ils ne les ont jamais créés eux-mêmes. Bien que ce ne soit pas vraiment gore dont Metroid a besoin, juste une atmosphère plus sérieuse et effrayante et, surtout, une histoire appropriée.

On dit souvent que Samus Aran est l’un des premiers rôles féminins du jeu vidéo, bien que la seule façon de le savoir dans Metroid Dread soit le fait que, pour une raison quelconque, elle porte un gros maquillage pour les yeux derrière sa visière. Elle ne prononce pas un seul mot en anglais pendant le jeu et bien que cela ait été comparé à Link, c’est une situation très différente, en ce qui me concerne.

Link est juste un avatar pour le joueur. Il n’est pas censé être un personnage, c’est vous. Jusqu’à Breath Of The Wild, vous pouviez changer son nom et effacer complètement l’ardoise, ce qui fonctionne très bien pour les jeux Zelda. Samus est différent cependant. Elle est dans un jeu avec un ton plus sérieux et elle a un background qui est constamment évoqué mais jamais vraiment montré.

Je ne sais toujours pas vraiment pourquoi elle a été élevée par Chozo, mais bien que ce ne soit qu’une histoire de fond, cela a déjà été reconnecté plusieurs fois, il y a aussi le fait qu’elle est constamment décrite comme une chasseuse de primes et pourtant ne semble jamais remplir ce rôle dans aucun des jeux. Elle est une ardoise vierge mais dans ce cas, elle n’est pas censée l’être.

Beaucoup soulignent le fait que les deux jeux qui ont eu le plus d’histoire – Fusion et Other M – sont les pires de la franchise, et c’est vrai. Mais cela n’arrive qu’à mon point : Nintendo semble à la fois réticent et incapable de donner au jeu le ton sérieux qu’il mérite. Les chasseurs de primes sont généralement des personnages assez ambigus sur le plan moral, du moins dans les films et à la télévision, mais est-ce Samus ? Nous n’en avons aucune idée.

A-t-elle des amis ? Est-ce qu’elle s’entend bien avec les autres humains ? Que pense-t-elle de devoir commettre un génocide sur deux races distinctes ? Dans Metroid Dread, il semble qu’elle ne parle pas parce que c’est ainsi qu’ils pensent qu’un dur à cuire devrait agir, mais pour moi, j’ai plutôt l’impression que Nintendo a peur de contrarier à nouveau les fans et veut éviter de se plonger dans le genre de questions que j’ai mentionnées.

Si Samus Aran doit être prise au sérieux en tant que personnage, alors elle doit avoir… un personnage. Bien que j’aie joué comme elle pendant 35 ans de jeux, je n’ai toujours pas l’impression de savoir vraiment quoi que ce soit sur elle.

Ce n’est pas seulement Samus, Metroid lui-même risque également de voir son personnage se vider. L’influence Alien semblait moins étrange dans les premiers jeux car les graphismes étaient très peu techniques, vous deviez donc utiliser votre imagination pour le voir comme un jeu influencé par l’un des films d’horreur les plus célèbres de tous les temps. Mais comme il est devenu de plus en plus facile de rendre les jeux plus cinématographiques, toute cette influence a été drainée de la série Metroid, car elle devient de plus en plus générique.

En dehors de tout le style artistique de Giger-esque est devenu très cliché au fil des ans, donc je peux comprendre que Nintendo ne voudrait pas copier cela, mais ils doivent trouver un remplaçant. Metroid est une grande franchise et Samus est potentiellement un grand personnage, mais les deux ont besoin d’une injection majeure de personnalité s’ils veulent continuer.

Par le lecteur Whisper

https://www.youtube.com/watch?v=ILAv1yZdFDE

