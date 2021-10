Metroid Dread Footage a fuité en ligne avant le lancement de la semaine prochaine

Image : Nintendo

Il semble Terreur Metroid est la dernière victime d’une “fuite”. Selon les médias sociaux et des sites Web comme ResetEra, des images du jeu circulent maintenant en ligne.

Nous avons nous-mêmes examiné certaines parties d’Internet et pouvons également le confirmer. Sur une page, contenant de nombreux clips, il y avait un aperçu de ce que l’on pense être le “deuxième” boss du jeu.

En d’autres termes, si vous vous inquiétez des spoilers, vous voudrez peut-être vous abstenir de rechercher ou de regarder tout ce qui concerne Metroid Dread pendant les cinq prochains jours jusqu’à ce que vous mettiez la main sur votre propre copie.

Le jeu est déjà entre les mains des critiques, et notre critique de Metroid Dread sera mise en ligne la semaine prochaine avant le lancement officiel. Metroid Dread a été décrit comme la conclusion de la saga Metroid originale, donc l’histoire devrait être très excitante.

“Le premier jeu Metroid 2D avec une nouvelle histoire en 19 ans arrive cette année sur Nintendo Switch. Metroid Dread est une suite directe de Metroid Fusion de 2002 et conclut la saga en cinq parties se concentrant sur les destins étranges et interconnectés du chasseur de primes Samus et les Metroids, qui ont débuté avec le Metroid original pour NES.”