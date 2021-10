Metroid Dread Headlines étonnamment grande gamme de commutateurs d’automne

Capture d’écran : Atlus / Kotaku

La saison des « Trop de matchs » est officiellement à nos portes. J’ai passé plus de temps que d’habitude à regarder le calendrier des sorties de jeux vidéo ces derniers temps et à m’émerveiller du nombre d’entre eux auxquels je jouerai sur Switch. C’est rarement un mauvais moment (ou normal) pour être un fan de Nintendo, mais l’automne 2021 s’annonce bien meilleur que ce à quoi je m’attendais initialement.

Dès le départ, 2021 devait être une année difficile pour les jeux vidéo. Avec la pandémie toujours en cours, les complications à long terme qui l’accompagnent pour les développeurs de jeux travaillant à domicile suggérées cette année seraient définies par des retards, et non par de grandes versions. Il y a certainement eu beaucoup de retards, de Diablo Immortal à Horizon Forbidden West. Nintendo semblait particulièrement touché plus tôt dans l’année. Pendant une grande partie du printemps et la majeure partie de l’été, mon Switch a collecté de la poussière, du moins en dehors des chutes occasionnelles dans Pokémon Unite. Mais la récente vitrine Nintendo Direct me dit que les propriétaires de Switch ne verront plus leurs appareils prendre de la poussière.

Voici quelques-unes des exclusivités à venir sur l’hybride portable de Nintendo au cours des trois prochains mois :

Metroid Dread – 8 octobreMario Party Superstars – 29 octobreShin Megami Tensei V – 12 novembrePokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl – 19 novembre Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp – 3 décembre

C’est une programmation décente et diversifiée, d’autant plus que la plupart avaient déjà abandonné cette année en raison du manque de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Mais avec des jeux comme WarioWare: Get It Together! et vers l’Est pour terminer l’été 2021 et avec des mises à jour prometteuses pour les meilleures franchises Nintendo existantes, les choses semblent optimistes. Super Smash Bros. Ultimate devrait bientôt obtenir son dernier personnage DLC, mettant fin à une saga de trois ans. Une mise à jour importante contenant de nouveaux personnages et parcours vient d’arriver à Mario Golf Super Rush. Et en novembre, Animal Crossing: New Horizons obtient enfin Brewster, un pigeon barista bien-aimé que les fans réclament depuis sa sortie. Le mème de Vince McMahon s’intensifie.

Je ne me sens pas très bien à propos de la façon dont Nintendo a poussé Super Mario Party dans les fonctionnalités manquantes sauvages, puis l’a abandonné peu de temps après pour en jeter un nouveau sur nous trois ans plus tard, mais telle est la manière de Mario Party et cette fois, ils ont ramené Peach’s Gâteau d’anniversaire et Yoshi’s Tropical Island alors nous y sommes. Capture d’écran : Nintendo

Ensuite, il y a les jeux multijoueurs auxquels, bien que disponibles sur plusieurs plateformes, je jouerai toujours sur Switch. La portabilité signifie que ces jeux attendus peuvent être emportés n’importe où: Actraiser Renaissance (super jusqu’à présent!), Castlevania Advance Collection (je ne l’ai pas encore essayé) et Disco Elysium: The Final Cut (je ne peux pas attendre). Si j’ai de la chance, je finirai par arriver à Deltarune : Chapitre 2. Peut-être y aura-t-il même du temps pour Star Wars : Knights of the Old Republic. À la lumière du remake récemment annoncé et de la transformation accidentelle de décembre en mois de Star Wars, il semble que le moment est venu d’y revenir (tout en le tenant dans mes mains et en m’allongeant sur le canapé).

Habituellement, Nintendo semble avoir un gros jeu auquel accrocher son chapeau et détourner l’attention des boîtes plus puissantes qui peuvent jouer tout ce qui pourrait vous intéresser. Cet automne, la société n’a pas de meneur de jeu étoile. Au lieu de cela, il a un banc profond, avec quelque chose de nouveau qui se passe presque toutes les deux semaines, ainsi que de nouveaux jeux pour gratter toutes les démangeaisons étranges.

Jeu de société multijoueur ? Vérifier. Tireur de survie ? Vérifier. JRPG dense sur les écoliers? Vérifier. Un gros hit de la nostalgie Game Boy Advance, peut-être trop cher ? Vérifier. Et Pokémon, parce qu’il doit toujours y avoir des Pokémon, mais après avoir retiré 2020, le temps semble mûr pour se replonger dans les versions remasterisées de deux des meilleurs jeux de la série.

Rien de tout cela n’est pour écarter tout le reste qui sort. La PS5 vient de recevoir une extension pour l’un des meilleurs jeux de 2019 sous la forme de Death Stranding Director’s Cut, mais il y a aussi des choses au-delà des versions à gros budget. Il existe des exclusivités pour consoles indépendantes comme JETT: The Far Shore (Superbrothers: Sword & Sworcery EP folks) et Solar Ash (Hyperlight Drifter folks), qui vous permettront bientôt de naviguer à travers des futurs de science-fiction de mauvaise humeur. Les grands jeux tiers qui ne viennent pas sur Switch incluent Far Cry 6, Battlefield 2042 et Call of Duty: Vanguard, bien que j’aie des réflexions compliquées à ce sujet pour de nombreuses raisons compliquées. Les Gardiens de la Galaxie de Marvel seront sur Switch, mais bon, on verra. Les ports de commutation de blockbusters costauds ont le pouvoir d’être techniquement impressionnants tout en restant sous-optimaux à jouer. Et bien sûr, l’année ne serait pas complète sans Halo : Infinite en décembre.

Pas une mauvaise liste pour les deux autres consoles. Dans l’ensemble, vous pourrez peut-être affirmer qu’il est à égalité ou juste en avance sur la gamme endiablée du Switch. Bien que nous ne puissions pas savoir comment ces jeux se dérouleront réellement, compte tenu de ce que nous avons vu jusqu’à présent de Metroid, Pokémon et du premier jeu Shin Megami Tensei sur une console depuis la PS2, le Switch semble avoir une fin intéressante. à 2021 après tout.