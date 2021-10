Metroid Dread ne fait pas grand chose pour la personnalité de Samus Aran

Image : Nintendo

Samus Aran.

Le nom évoque beaucoup d’adjectifs intenses : puissant, intrépide, résolu. Et peu de choses ont changé à propos de Samus depuis ses débuts sur le système de disque Famicom en 1986. Elle traverse des mondes extraterrestres inhospitaliers, le canon prêt à l’emploi et fait l’impossible. En termes simples, Samus règne. Cela dit, jouer à Metroid Dread m’a fait me demander si elle pourrait régner un peu plus si Nintendo jugeait bon d’étendre sa personnalité au-delà de « l’armée stoïque, silencieuse et à une seule femme ».

Metroid Dread a une semaine à ce stade, donnant à chacun amplement l’occasion de découvrir un jeu qui, selon les rumeurs, serait en production depuis plus d’une décennie, bien que jamais officiellement reconnu par Nintendo jusqu’au début de cette année. C’est un excellent jeu, offrant la même action 2D viscérale que ses prédécesseurs tout en faisant avancer le mythe global de Metroid de manière convaincante.

Comme pour la plupart des jeux précédents, le Samus Aran de Metroid Dread est toujours le même Samus Aran que nous connaissons et aimons depuis 35 ans. Mais pour la première fois dans l’histoire de la série, cela commence à ressembler à un véritable préjudice pour l’histoire.

Tout d’abord, assurons-nous que nous sommes tous sur la même longueur d’onde concernant l’histoire de Samus.

Enfant, Samus Aran était le seul survivant d’un raid de pirates de l’espace sur la planète colonie terrestre K-2L (la Fédération Galactique est terrible pour nommer les choses). C’est ici qu’elle a rencontré pour la première fois Ridley, un terrifiant dragon de l’espace (faute d’un meilleur terme) qui a mené l’attaque contre son monde.

G/O Media peut toucher une commission

Interceptant un signal de détresse, une race de astronautes ressemblant à des oiseaux, connue sous le nom de Chozo, a atterri sur K-2L et a sauvé Samus, l’adoptant finalement dans leur tribu. Elle a reçu de l’ADN donné par un Chozo nommé Grey Voice – la première des nombreuses modifications apportées à sa génétique tout au long de la série – pour l’aider à survivre sur leur planète natale, Zebes. Cela a également conféré à Samus des capacités physiques améliorées, renforcées par sa combinaison de puissance emblématique conçue par Chozo.

Samus allait laisser sa famille adoptive derrière elle, se faisant un nom en tant que mercenaire à louer.

Lorsque nous rencontrons Samus pour la première fois dans Metroid en 1986, les Chozo eux-mêmes ne sont qu’un souvenir qui s’estompe dans l’univers malgré les innombrables ruines et monuments qu’ils ont laissés derrière eux. Chaque power-up que vous collectez dans un jeu Metroid est un morceau de cette histoire : de petits et tristes rappels des gentils oiseaux qui ont élevé Samus pour qu’il devienne la femme qu’elle est. Et tandis que les vestiges en ruine de cette civilisation oubliée sont devenus une constante dans la franchise, nous ne verrions pas de vrai Chozo dans la chair avant Metroid Dread.

Assez drôle, Metroid Dread s’ouvre avec Samus se faisant botter le cul par un énorme Chozo dont nous apprendrons plus tard qu’il s’appelle Raven Beak. C’est ainsi que nous apprenons que les Chozo n’étaient pas seulement une civilisation homogène mais répartis sur plusieurs tribus. Les sauveurs d’enfance de Samus étaient connus sous le nom de Thoha, une secte pacifique qui finirait par (et par ignorance) créer les Metroids éponymes, tandis que Raven Beak appartient à la tribu Mawkin plus agressive et plus guerrière.

Il s’avère que les deux groupes ont des opinions très différentes sur l’utilisation des Metroids pour conquérir l’univers, un désaccord qui s’est déroulé à l’arrière-plan des aventures de Samus.

C’est pendant Metroid Dread que Samus rencontre un membre de la tribu Thoha nommé Quiet Robe. Contrairement à Raven Beak, ce paisible Chozo assiste Samus, arrêtant les robots meurtriers EMMI qui sont les ennemis les plus dangereux du jeu. Tout comme Samus est sur le point de quitter les appartements de Quiet Robe, cependant, le Chozo est abattu par un assassin robotique sous le contrôle de Raven Beak, tuant le seul lien que Samus a avec son passé. C’est une scène poignante compte tenu de tout ce qu’elle a vécu. Du moins, ça devrait l’être.

Sa réaction ? Regarder fixement le cadavre de Quiet Robe et poursuivre sa mission. C’est surréaliste. Et franchement, la suite de la rencontre entre Samus et Quiet Robe a été tout aussi décevante.

Voici le seul Chozo qu’elle ait vu depuis l’adolescence, et Samus agit comme si elle préférait être ailleurs. Je m’attendrais à ce que quelqu’un dans cette position baisse un peu sa garde et pose quelques questions, peut-être même un sourire. Mais non, Samus Aran est Samus Aran : froid, sans émotion, imperturbable. J’admets que c’était plutôt cool d’entendre Samus parler à Quiet Robe dans la langue Chozo – une autre franchise Metroid en premier – mais son manque de chaleur pour quelqu’un qui est essentiellement une famille élargie était complètement déconcertant.

Plus loin dans l’aventure, Metroid Dread réécrit un élément crucial de l’histoire de Samus en révélant que l’ADN Chozo dont elle était imprégnée lorsqu’elle était enfant provenait non seulement de Grey Voice, un membre de la tribu Thoha, mais aussi d’un Mawkin. C’est vrai: Raven Beak est essentiellement son père oiseau.

Encore une fois, cela ne suscite aucune réaction de la part de Samus. C’est en partie parce que les informations sont partagées avec le joueur pendant l’un des nombreux vidages d’exposition de Metroid Dread plutôt qu’une cinématique complète, bien sûr, mais comme pour la mort de Quiet Robe, c’est un moment où vous vous attendez à ce que quelqu’un réagisse, à nier avec colère la vérité, quelque chose. Et pourtant, Samus ne bronche même pas. Elle est un chiffre à une faute.

Samus est un dur à cuire stéréotypé dans Metroid Dread qu’elle n’abandonne même pas l’acte pendant le chargement des écrans. Lors de la transition d’une zone à l’autre, le jeu vous propose ces petites scènes de mauvaise humeur de Samus montant dans un ascenseur ou debout dans un wagon ou flottant dans l’espace pendant qu’elle se téléporte. Ils sont vraiment cool les premières fois, mais regarder Samus rester immobile pendant plusieurs minutes, sans même remuer ou vérifier ses armes, finit par être maladroitement drôle.

C’est la partie de l’histoire où je m’approche dangereusement de complimenter Metroid: Other M, alors préparez-vous.

Metroid: Other M, malgré tous ses défauts, a fait quelque chose qu’aucun opus précédent n’avait osé en donnant à Samus une véritable personnalité. Alors que le reste du jeu était assez misogyne dans sa représentation de cette nouvelle personnalité – ne me lancez même pas sur la scène de la protection thermique des combinaisons Varia – la réaction de Samus en voyant le clone de Ridley était un aspect de l’intrigue, malgré des critiques similaires, cela a toujours sonné vrai pour moi. Son bref moment de panique en voyant le monstre horrible qui a tué sa famille apparemment ressuscité avait du sens, même dans le contexte de leurs nombreuses autres batailles.

Plus important encore, cette rencontre a fait que Samus se sentait comme une personne réelle plutôt que comme une machine robotique tueuse d’extraterrestres. La bravoure n’existe pas dans le vide ; craindre quelque chose et le faire quand même est la définition du courage. Le fait que Samus souffrait manifestement d’un traumatisme intense et débilitant de son passé et réussissait toujours à combattre Ridley baignait chaque rencontre précédente entre les ennemis de longue date sous un nouveau jour et la rendait d’autant plus héroïque à mes yeux. Cela ne pourrait certainement pas sauver le reste de Metroid: Other M, mais cette petite scène se démarquera toujours comme l’une des rares bonnes choses que le jeu a faites pour le personnage de Samus.

Metroid Dread est un jeu fantastique qui, pour le meilleur ou pour le pire, ressemble à une réponse directe à la réaction contre Metroid: Other M et sa gestion de la personnalité de Samus. Alors que j’aimais la regarder faire face à un Kraid rugissant dans Dread sans même broncher puis se décharger sur le visage écailleux de la créature, j’étais moins impressionné par la façon dont elle était caractérisée dans les moments calmes du jeu. Même le simple fait d’inclure quelques animations d’elle en train de bricoler avec son équipement ou d’examiner son environnement pendant les brefs écrans de chargement aurait beaucoup contribué à la faire se sentir plus humaine.

Mieux gérée, la rencontre de Samus avec Quiet Robe (et, dans une moindre mesure, la révélation de son véritable héritage Chozo) aurait pu être l’un des moments déterminants de Metroid Dread, chargé d’émotion alors qu’elle renoue avec un aspect influent de son passé. Dans l’état actuel des choses, cependant, il s’agit simplement d’un exemple déroutant du personnage fade qui a été conçu pour l’un des personnages féminins les plus emblématiques du jeu vidéo.

J’adore voir Samus prendre des noms, Nintendo, mais commençons à ajouter plus de couches à cette personnalité badass. Elle le mérite.