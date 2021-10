Metroid Dread prouve que Samus est plus cool que Master Chief

Quand j’étais adolescent, j’ai acheté une somptueuse statue de Samus Aran. Fabriqué par la société de souvenirs haut de gamme First4Figures, il s’agissait d’une reconstitution amoureuse de son costume Varia, comme on le voit dans Metroid Prime. À cette époque de ma vie, c’était un achat particulièrement important – un étudiant sans le sou, les quelques centaines qu’il coûtait était une dépense importante. J’ai choisi de le prendre pour une raison simple, cependant : Samus est l’un des personnages les plus cool de l’histoire du jeu vidéo, et si je pouvais me permettre une grande chose pour décorer mes étagères, elle me semblait parfaite.

Samus est génial. Sauf, bien sûr, quand elle ne l’est pas. Samus a eu du mal avec ça. Sa récompense pour avoir joué dans l’un des meilleurs jeux Super Nintendo, un classique de tous les temps, a été une interruption d’une génération. Son retour dans Metroid Prime était explosif, mais on avait aussi l’impression que Prime était parfois en contradiction avec ce que ses créateurs japonais d’origine voulaient pour elle – ils ont continué l’histoire commencée sur la NES et ont relégué Prime à une sorte de statut de sous-série. Ensuite, il a semblé que l’héritage du personnage a commencé à la rattraper – un désir accru de raconter une histoire passionnante et engageante autour de ses exploits a commencé à grandir.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

C’est probablement le nœud du problème de Samus. Les gens l’adorent en tant que personnage – et cela incite les développeurs à vouloir augmenter sa légende grâce à une narration plus approfondie. Tout cela n’a pas atterri. Cela signifie que parfois Samus est génial – et parfois pas tellement. Pour mon argent, plus on donne de temps pour pontifier sur la femme qui porte l’armure en détail, pire elle devient. Tout atteint un zénith dans Metroid: Other M de la Wii, un jeu qui cède aux tentations des machinations d’histoires d’anime qui sont si stupides que, malgré un jeu assez décent, il a été critiqué de manière critique et a connu des difficultés commerciales.

Samus est à son meilleur quand elle est silencieuse – ou plutôt, presque silencieuse. Ce n’est pas qu’en tant que personnage elle ne mérite pas d’avoir une voix – c’est qu’elle n’a pas besoin de parler. Elle est absolument toutes les affaires. Lorsque vous avez des nouvelles d’elle sous la forme d’un journal de mise à jour de la mission, c’est clair et simple. Il n’y a pas d’ego là-bas. Dans l’excellente Terreur Metroid, elle est à nouveau rejointe dans son aventure par ADAM, une intelligence artificielle amicale qui vous donne des briefings vocaux lorsque vous vous aventurez à travers la planète peu accueillante ZDR. Une histoire moins confiante aurait forgé une relation entre Samus et l’IA, d’autant plus qu’elle est basée sur la personnalité téléchargée et les souvenirs de son ancien commandant, comme illustré dans Other M. Je peux voir la version de ce jeu où l’IA craque sagement à la nature stoïque de Samus à plusieurs reprises pour « rire ». Mais il n’y a rien de tout cela ici. Elle écoute attentivement les briefings… puis elle se retourne, résolue, et fonce. L’IA ne mérite aucune réponse ; c’est juste une machine, un autre outil dans la mission de Samus.

Je pense qu’il est facile de confondre ce genre de chose avec Samus sans personnage, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Ce n’est pas parce qu’elle ne plaisante pas sur le fait d’avoir besoin d’une arme ou de terminer le combat, ou de se morfondre à propos de son amant d’IA en tant que Master Chief, qu’elle est dépourvue de personnalité. En fait, dans ses meilleures sorties, elle suinte.

Rappelez-vous ce que j’ai dit sur le fait qu’il n’y a pas d’ego dans les journaux personnels de Samus, qui sont généralement présentés dans les ouvertures des titres Metroid? Eh bien, cela ne veut pas dire qu’elle est sans ego. Dans le meilleur de ses aventures, cela vient plutôt dans la façon dont elle agit. C’est ici que les équipes d’animation de ces jeux ont du pain sur la planche : vous avez ici un personnage quasi muet dont la personnalité se manifeste avant tout à travers ses actions.

L’effroi nage dans ce truc. Samus a une confiance constante. Elle affronte d’énormes ennemis avec une position ferme. Elle se bat avec une précision robotique, mais avec un air résolument humain. Parfois, le jeu fait un gros plan sur ses yeux lorsqu’il veut vraiment faire allusion à son état émotif – mais la plupart du temps, la lueur verte de sa visière est trop intense pour ne jamais distinguer ses traits derrière. C’est toujours un choix de réalisateur calculé quand on voit ses yeux. Et alors qu’elle commence à se débattre avec de nouveaux pouvoirs et capacités, cette vague d’incertitude ou de surprise en elle est entièrement vendue par la façon dont elle se déplace. Lorsque ces pouvoirs sont pleinement pris en compte, elle les utilise de manière directe et ciblée, comme avec le reste de son arsenal.

Pour mon argent, Metroid Dread a la meilleure animation de toutes les versions 3D de Samus. Aux fins de la construction du personnage, tout ce qu’elle fait a une utilité non seulement en termes de gestion de ce personnage dans le jeu, mais également en termes de vente de sa personnalité, de son attitude et de sa relation avec le monde qui l’entoure. Il y a toujours le risque de prendre un jeu comme celui-ci et de le modéliser en 3D de la perte de la personnalité – la 3D est rarement aussi bonne que l’art dessiné à la main pour ce genre de chose – mais Dread est certainement là-haut. Dread m’a rappelé pourquoi j’ai trouvé Samus si convaincant que je suis allé acheter une statue chère d’elle quand j’étais un étudiant skint.

Dans un sens, la chose la plus impressionnante est que Dread continue toujours les fils d’histoire offerts par les jeux passés, y compris certaines des traditions les plus déchirantes sur les exploits passés de Samus. Mais il offre cela d’une manière habile qui est plus proche de Super Metroid que d’un autre M. Lorsqu’il juge bon de supprimer une scène d’exposition majeure, il la rend aussi dramatique que possible tout en se passant de l’inutile. Et Samus – elle le prend, se raidit la colonne vertébrale – et se met au travail. Dans Metroid Dread, elle est géniale – la plus brillante et la plus méchante parmi ses pairs vêtus d’armures énergétiques. Tout comme elle devrait être.