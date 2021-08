Metroid Dread réintroduit Kraid dans la galerie Rogues de Samus

in

C’est lui.Gif : Nintendo / Kotaku

Nintendo a publié ce matin de nouvelles informations sur Metroid Dread, avec une vidéo détaillant les différentes compétences que l’héroïne de la franchise Samus Aran apporte dans le prochain jeu Switch lors de son lancement le 8 octobre. Mais tout cela n’est rien en comparaison de la révélation que Kraid, un antagoniste secondaire qui n’a pas été vu depuis des années, fait son retour glorieux.

Kraid est entré en scène pour la première fois en 1986 en tant que l’un des nombreux boss du Metroid original, apparaissant comme un petit mec tireur de pointes à peine plus grand que Samus elle-même. Kraid a été éclipsé par Ridley, le dragon de l’espace qui allait devenir le principal rival du chasseur de primes. Kraid a reçu des transformations substantielles pour Super Metroid de 1994 et le remake de Zero Mission de 2004 avant de disparaître discrètement de la série.

Selon l’ancien artiste de Retro Studios Gene Kohler, il était prévu de présenter Kraid dans Metroid Prime de 2002 comme une bataille de boss à égalité avec Meta Ridley, une version ressuscitée par Space Pirate de l’éternel ennemi de Samus qui agit comme l’avant-dernier antagoniste du jeu. Le travail n’a jamais dépassé le modelage et le skinning. Malheureusement, tous les actifs de Kraid ont été supprimés du jeu avant le lancement, mais Kohler a eu la gentillesse de fournir une image du premier modèle du grand gars lors de l’interview susmentionnée.

Un autre ancien employé de Retro, Greg Luzniak, a partagé en 2015 l’art conceptuel de ce à quoi aurait ressemblé une bataille potentielle avec Kraid s’il avait survécu à la sortie de Metroid Prime.

Mais revenons à Metroid Dread. La dernière bande-annonce montre Samus trébuchant sur Kraid dans une sorte de chambre de confinement. Il se jette sur elle mais ne peut pas tout à fait le faire à cause de ses contraintes. Plus tard, Samus est montré en train d’escalader le ventre de Kraid vers son visage pour une réunion intime et personnelle.

Un autre ennemi important de Metroid Dread semble être l’un des Chozo, une race de personnes technologiquement avancées ressemblant à des oiseaux qui ont élevé Samus après la destruction de sa colonie par Ridley alors qu’elle était enfant. Alors que Kraid est un spectacle rare dans la série Metroid, les Chozo sont pratiquement éteints, leur civilisation autrefois grandiose réduite en ruines.

Metroid Dread est la première fois qu’un Chozo apparaît dans la chair tout au long de la franchise vieille de plusieurs décennies, ce qui serait un gros problème pour Samus si elle n’était pas immédiatement attaquée par la silhouette blindée et privée de ses capacités de signature.

Nintendo garde les détails de l’histoire près de sa poitrine pour le moment, nous devrons donc attendre un peu plus longtemps pour en savoir plus sur ce mystérieux Chozo.