Metroid Dread Report Volume 9 décrit quelques ajustements aux principales fonctionnalités

Terreur des métroides est proche, si proche, et Nintendo approche vraisemblablement de la fin de sa série “Rapport” sur le jeu. Heureusement, l’entrée de cette semaine est à peu près sans spoiler car elle se concentre sur les commandes, la carte et les fonctionnalités conçues pour aider les joueurs à profiter du jeu.

Tout d’abord, si vous n’avez pas joué à tous les jeux principaux de la série – en particulier Metroid Fusion sur Game Boy Advance, qui précède Dread – alors il est assuré qu’il y aura un récapitulatif de l’histoire dans le jeu pour vous mettre au courant.

Metroid Dread est presque là ! Depuis la sortie du jeu précédent de cette saga il y a 19 ans, Metroid Fusion de 2002 pour le système Game Boy Advance™, nous comprenons que Metroid Dread pourrait être le premier jeu Metroid 2D pour beaucoup d’entre vous. Que vous soyez nouveau dans la série ou que vous souhaitiez simplement parfaire vos compétences en matière de chasse aux primes, voici quelques conseils utiles à garder à l’esprit lors de vos premières explorations.

HISTOIRE – La Fédération Galactique, un congrès conjoint créé par de nombreuses planètes différentes de la galaxie, a envoyé une unité de recherche spéciale sur la planète ZDR. L’objectif de l’unité était d’enquêter sur la présence possible du parasite mortel X, une forme de vie capable d’imiter pleinement les créatures organiques. Cependant, l’unité s’est éteinte. Maintenant, c’est à Samus Aran, le chasseur de primes le plus puissant de la galaxie, de se rendre sur cette planète inexplorée et de découvrir ce qui s’est passé. Mais ce qu’elle y trouve est une terreur désespérée…

~TRANSMISSION DE L’ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT~ L’histoire est introduite au début du jeu, vous n’avez donc pas à vous soucier de rattraper votre retard avant de commencer, même si vous n’avez jamais touché à un seul jeu de cette série. Des illustrations animées de moments clés sont utilisées pour vous aider à vous mettre à jour. Les joueurs des jeux précédents peuvent également apprécier de voir ces moments prendre vie de cette nouvelle manière. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire de la série, veuillez consulter le vol. 4 du rapport Metroid Dread.

Le rapport passe ensuite en revue les différents contrôles et mouvements à la disposition de Samus, dont beaucoup seront familiers aux joueurs de Metroid : le retour de Samus. Comme vous l’avez sans doute vu dans de nombreuses bandes-annonces, celle-ci présente un Dash Melee avec une diapositive plutôt élégante.

Un segment intéressant concerne la carte et les aides à la navigation, ainsi que la confirmation vers la fin que les mises à jour de l’IA « Adam » auront un mécanisme similaire à celui de Fusion ; dans ce cas, vous devrez visiter une « station réseau ».

Le genre de la série Metroid est « l’action d’exploration ». Comme son nom l’indique, vous explorez un vaste monde et pouvez devenir plus fort au fur et à mesure que vous avancez. Vous pouvez consulter les zones que vous avez explorées sur une carte, les compétences en lecture de carte sont donc extrêmement utiles. Ici, vous pouvez ouvrir la carte complète en appuyant sur le bouton +.

Sélectionnez une icône sur la carte pour voir le nom du point d’intérêt.

Sélectionnez une icône et appuyez sur le bouton Y pour activer la surbrillance des icônes, qui mettra en évidence des points d’intérêt similaires sur la carte.

Les zones qui contiennent encore des objets cachés brilleront sur la carte.

Vous pouvez télécharger des données cartographiques pour votre position actuelle sur la Map Station. Une fois que vous avez téléchargé les données, vous pouvez utiliser Map Stations pour enregistrer votre progression.

~TRANSMISSION DE L’ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT~ Sur ZDR, il y a des parties du terrain que Samus peut détruire avec des attaques au faisceau et au missile. Les franchir pour ouvrir de nouvelles voies est un élément fondamental de l’exploration de la série Metroid. Certains de ces blocs cassables s’intègrent bien à leur environnement. Si vous êtes coincé, soyez à l’affût des endroits suspects et faites-les exploser avec votre rayon, votre missile ou la bombe que vous obtiendrez plus tard dans le jeu.

Le reste du rapport regorge de détails familiers, mais il vaut certainement la peine de vérifier si vous ne pouvez pas avoir assez de Dread dans votre vie en ce moment.

Alors, êtes-vous excité pour la sortie de la semaine prochaine?