Metroid Dread Sequence Break débloque Gross Kraid Quick Kill

Capture d’écran : Nintendo

Kraid est un bon garçon. Je ne sais pas pourquoi il est enfermé dans une pièce pleine de lave bouillante dans Metroid Dread, qui est arrivé sur Switch vendredi dernier, mais il ne le mérite pas. Si vous êtes un monstre prêt à rendre sa vie encore plus terrible, les joueurs ont récemment découvert un moyen beaucoup plus simple de le tuer, à condition que vous passiez un peu de temps à rassembler du matériel au préalable.

Il n’est pas surprenant que vous puissiez récupérer des power-ups dans le désordre. La nature ouverte du gameplay basé sur l’exploration de la franchise signifie souvent que les joueurs peuvent « interrompre la séquence » et améliorer les capacités de l’héroïne Samus Aran plus tôt que prévu. Je ne peux pas vous dire combien de fois je me suis dirigé vers les bottes de saut spatial à double saut de Metroid Prime dès que j’ai atterri sur Tallon IV, juste pour ne pas avoir à revenir en arrière une fois que je serais plus loin dans le Jeu.

Ce qui nous ramène à Metroid Dread et à mon cher vieux Kraid. Bien qu’il ne soit pas si difficile à combattre, n’étant que le deuxième boss du jeu, il existe un moyen de rendre le combat de boss encore plus simple (et beaucoup plus dégoûtant). Comme décrit dans le tutoriel ci-dessus, vous allez vouloir faire un petit détour pour trouver le Grapple Beam, qui permet à Samus de s’accrocher à certains obstacles et de les écarter. Cela nécessite une navigation délicate sur les piscines de lave, mais cela ne devrait pas être trop difficile.

Avec le Grapple Beam équipé, il suffit de l’utiliser pour acquérir les emblématiques Morph Ball Bombs de Samus. Si vous jouez au jeu normalement, ces objets arrivent bien après le combat de Kraid, mais les faire avancer avant la rencontre ouvre une toute nouvelle façon d’éliminer le lézard géant.

Le combat contre Kraid de Metroid Dread se compose de deux phases. Dans le premier, tout ce que vous avez à faire est de tirer des missiles dans sa gueule béante et d’éviter quelques attaques de base. C’est lorsque le patron négligé se libère de ses chaînes et commence à dominer Samus que le combat peut devenir un peu délicat. Heureusement, si vous avez les Morph Ball Bombs, tuer le pauvre Kraid est aussi simple que de découvrir un canon caché à l’intérieur du mur, de vous tirer dans l’estomac exposé de la créature et de le détruire complètement de l’intérieur.

G/O Media peut toucher une commission

Bien que la rupture de séquence fasse partie de la franchise Metroid depuis ses débuts en 1986 avec Famicom Disk System, c’est la première fois – du moins dans ma mémoire certes diminuée – que les développeurs ont inclus une récompense intégrée pour avoir ignoré leur chemin de mise à niveau prévu. C’est toujours un plaisir d’obtenir un objet tôt ou d’entrer dans un combat de boss préparé avec beaucoup plus d’énergie et de missiles que d’habitude, mais cette stratégie unique de Kraid prouve que les gens de MercurySteam comprennent vraiment ce qu’est Metroid.