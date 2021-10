Metroid Dread Studio frappé par des allégations de mauvaise organisation et gestion

Image : Nintendo

À la suite de différends concernant la politique du développeur de Metroid Dread, MercurySteam, concernant la comptabilisation du personnel dans le jeu, de nouvelles allégations ont fait surface ces derniers jours, suggérant des pratiques de gestion douteuses et la gestion des employés du studio espagnol, créateurs de Castlevania: Lords of Shadow jeux, Metroid: Samus Returns, et – bien sûr – la dernière entrée de la série Metroid.

Le site espagnol Anait Games a publié de plus amples informations après avoir parlé à plusieurs anciens membres du personnel de leur séjour au studio à travailler sur Dread. Les programmeurs et artistes qui ont travaillé sur le jeu parlent de problèmes de gestion et d’organisation, et d’une culture négative et stressante chez MercurySteam.

L’article détaille divers griefs tout au long du développement. Un domaine impliquait un « overscope » qui a nécessité des coupes de la part de Nintendo. Une période entre avril et juillet 2020 au cours de laquelle Nintendo a passé en revue les progrès du jeu et a effectué diverses coupes pour remédier à un goulot d’étranglement supposé dans le pipeline artistique. « Il y avait environ 120 cinématiques à faire, c’était un overscope trop important », explique un ex-programmeur (via Google Translate) qui a quitté le studio peu de temps après. Une autre réduction substantielle est également mentionnée par rapport à l’année précédente.

Le développement de Metroid Dread est décrit comme « assez chaotique. Plusieurs fois, en me donnant des instructions, mon responsable et le directeur du jeu se sont contredits », explique un autre programmeur. Un autre artiste avait ceci à dire à Anait du style de gestion en place au studio :

Ils ne font pas du tout confiance au travailleur et cela se voit. Vous ne vous sentez pas valorisé. La mauvaise ambiance est constante et elle est très tendue, en général.

Les sanctions au studio seraient « allées de l’isolement du travailleur ou du changement de groupe au même licenciement soudain ».

Ailleurs, des allégations sont faites sur un traitement inapproprié du personnel et des sous-traitants concernant la négociation des salaires, ainsi qu’une évaluation négative de la réponse du studio à la pandémie. Un programmeur a déclaré que « la pandémie n’a pas été bien gérée. C’était le chaos total et total », et décrit les mesures anti-COVID dangereuses utilisées sur le lieu de travail car le personnel n’a pas pu travailler sur le projet à distance.

Des incohérences dans les réponses du service des ressources humaines aux griefs des employés sont citées, avec un exemple détaillant le droit des travailleurs de quitter le bureau pour voter pour les élections communautaires de Madrid – qui sont tombées un jour ouvrable – remis en question en raison de l’état actuel du développement. à ce moment-là.

L’article aborde également le débat sur les crédits, avec une peur de parler en public suggérée comme un facteur qui a gardé les gens silencieux jusqu’à présent :

Je pense qu’ils jouent un peu avec le fait que beaucoup de gens n’osent pas parler en public. Je connais deux autres personnes qui ne sont pas correctement créditées mais je comprends qu’elles aient peur de se plaindre car il semble qu’elles vont faire sombrer votre carrière

Un autre ouvrier précise :

Les principaux dirigeants connaissent beaucoup de monde et ils peuvent détruire votre carrière s’ils ont un problème avec vous. Ça ne les dérange pas de dire du mal de toi et de bousiller ta carrière et c’est pourquoi les gens ne parlent pas

Metroid Dread a été lancé le 8 octobre avec des critiques extrêmement positives et de fortes ventes. La controverse sur les crédits et ces nouvelles allégations ne semblent pas avoir eu d’effet sur l’élan du jeu – pas encore du moins – mais il est certainement troublant d’entendre des histoires comme celle-ci, surtout lorsqu’elles reflètent des allégations similaires concernant la gestion et la culture de MercurySteam faites il y a des années. quand Castlevania: Lords of Shadow 2 est sorti.

Nous avons discuté de la question des crédits dans un article de Talking Point sur le sujet écrit avant que ces nouvelles allégations ne fassent surface. MercurySteam a répondu au précédent problème de crédits, bien qu’aucun commentaire concernant ces dernières allégations n’ait encore été fait. Nous mettrons à jour cet article si une déclaration est publiée.