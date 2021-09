Metroid Dread: voici un aperçu des zones mortelles que vous explorerez sur la planète ZDR

Image : Nintendo

Nintendo a abandonné la dernière édition de son rapport Metroid Dread, nous donnant un excellent aperçu des domaines que vous explorerez lors du lancement du jeu sur Switch le mois prochain.

Comme vous le savez peut-être déjà grâce à toutes les images partagées jusqu’à présent, Metroid Dread emmène Samus dans une nouvelle aventure à travers Planet ZDR. Cette planète inexplorée partage certaines similitudes avec SR388 – une planète que les fans de Metroid II: Return of Samus et Metroid: Samus Returns seront plus que familières – et est divisée en plusieurs zones.

Ces couches individuelles contiennent chacune leurs propres traits et organismes uniques dont il faudra prendre soin si Samus doit accomplir sa mission, et le rapport de Nintendo approfondit chacune d’entre elles et les formes de vie que vous y rencontrerez. Alors, sans plus tarder, allons-y (mais sachez qu’il y a des spoilers mineurs à l’intérieur!):

ARTARIA

Image : Nintendo

Samus se réveille dans la caverne Artaria après avoir été attaqué par un mystérieux et puissant personnage Chozo. Cette zone est située dans la partie la plus profonde de la ZDR et présente des environnements à basse température. La partie supérieure d’Artaria contient de grandes quantités de magma, qui est utilisé comme principale source d’énergie sur la planète.

KLAIDA : Cette créature terrestre à quatre pattes appelle ZDR chez elle. Il n’attaquera pas Samus mais causera des dégâts et le repoussera s’il est touché. Il n’est pas protégé par une armure dure, vous pouvez donc infliger des dégâts à n’importe quelle partie de la créature.



PLI: Une petite créature volante dont la tête ressemble à un gros globe oculaire. Une fois qu’il détecte Samus, il la suit, vise, puis charge avec sa queue à grandes pointes. Parfois trouvé en troupeaux. Son petit corps et ses mouvements agiles peuvent le rendre difficile à frapper, mais le Wide Beam est assez efficace contre eux.



MUZBY : Cette créature terrestre aux bras lourds est l’une des plus grandes formes de vie d’Artaria. Il traîne ses bras derrière en marchant. Parce qu’il habite et a évolué dans l’obscurité, un Muzby n’a pas l’équivalent d’un visage. Il a une peau dure et robuste et une grande endurance, donc les attaques puissantes comme le missile ou le faisceau de charge sont efficaces. Samus peut également se glisser entre ses jambes lorsqu’il lève les bras pour attaquer.

CATARIS

Image : Nintendo

Abritant le système central qui gère l’approvisionnement et la circulation du magma générateur d’énergie à travers la planète, qui alimente diverses installations. Des courants chauds de magma s’écoulent en de nombreux endroits. Certaines de ses zones à haute température sont trop difficiles à gérer pour Samus avec juste son Power Suit standard.

VULKRAN : Cette petite créature peut s’accrocher et se déplacer sur les sols, les murs et les plafonds. Il stocke du magma dans son corps et le recrache lorsqu’il détecte un danger. Il crache plusieurs tirs de magma, ce qui peut être difficile à éviter. Il peut être plus efficace de le faire exploser de loin avant qu’il ne passe à l’offensive.



AUCLAST : Un robot qui aurait été créé avec la technologie avancée Chozo. Les cylindres de ses deux côtés peuvent s’écraser avec une grande force, créant une explosion qui envoie des traînées de feu à travers le sol. Peut être étourdi par un Dash Melee rapide lorsqu’il s’arrête un instant juste avant de frapper. OBSYDOMITHON : Une créature ressemblant à de la roche qui vit près du magma. Habituellement, il reste encore sous une forme semblable à du minerai, mais se transforme en une forme de combat lorsqu’il détecte Samus. Soyez prudent s’il charge : l’attaque en rafale à haute température qu’il est sur le point de déclencher peut pénétrer le terrain.

DARON

Image : Nintendo

Un site de recherche biologique et abritant de nombreux robots qui auraient été développés à l’aide de la technologie avancée Chozo. Le courant est coupé à certains endroits, ce qui rend difficile la détection des ennemis. Le danger rôde dans l’ombre.

AUTHARP : Un ennemi robotique qui jaillit de son quai lorsqu’il détecte Samus. Il a une forte lame d’énergie tournante à l’extérieur qui génère de l’énergie en tournant, capable d’endommager tout ce qu’il touche. Lorsqu’il touche une bombe, la force de l’explosion la propulse vers le haut.



AUTOCOLLANT : Un petit robot tireur d’élite avec un laser de précision. Il peut opérer sur le sol, les murs et les plafonds tout en visant et en tirant sur sa cible sous plusieurs angles. Le laser est une menace capable d’infliger de gros dégâts, mais il y a une ouverture pour Melee Counter juste avant qu’il ne tire. Si sur un mur ou un plafond, un compteur de mêlée aérien serait efficace.



ARMADIGEUR : Une créature violente à quatre pattes originaire de ZDR. Charge sur Samus à grande vitesse lorsqu’elle est détectée et changera rapidement de direction et réessayera si elle échappe à l’attaque. Combattez avec un compteur de mêlée ou attaquez-le de l’extérieur de sa trajectoire de charge.

BURÉNIE

Image : Nintendo

La moitié inférieure de ce site de recherche marine est sous-marine. De nombreuses créatures aquatiques résidant ici ne peuvent être trouvées dans d’autres régions.

BATAILLE : Une créature aquatique qui habite ZDR. Il flotte sous l’eau mais s’approche lentement de Samus si elle le heurte. Malgré son apparence, il est étonnamment durable, veillez à ne pas le sous-estimer.



DIZZÉEN : Cette créature marine ressemble à une petite méduse. Bien qu’individuellement faibles, ils trouvent la force dans le nombre et collectent toujours de grandes gifles. Sortez le groupe rapidement pour ne pas être acculé.



SLAAGA : Une créature avec une bosse jaune sur le dos où elle stocke de l’acide. Lorsqu’il détecte Samus, il tire de l’acide avec une grande précision. Ces explosions d’acide peuvent être évitées avec des sauts et la capacité Flash Shift. Ils peuvent également être détruits avec des explosions de canon à bras ou une frappe de compteur de mêlée si vous réagissez assez rapidement.

GHAVORAN

Image : Nintendo

Une zone forestière souterraine très proche de la surface. La lumière du soleil perce d’en haut. La flore et la faune indigènes abondent, y compris de nombreux êtres végétaux et créatures anciennes.

HÉCATON : Cette grande créature existe sur ZDR depuis l’Antiquité et peut être aperçue volant entre les arbres et les plantes dans les zones hautes et basses. Il est capable de décomposer sa proie en particules plus digestes. Il choisira rarement des combats tout seul, mais lorsqu’il est attaqué, il se mettra en colère et émettra une lumière capable de décomposer d’autres créatures. Faites attention de ne pas toucher accidentellement cette créature avec un tir égaré.



YAMPA : Une créature ressemblant à une araignée. Normalement, la mâchoire sous son corps reste fermée. Lorsqu’il attaque, il ouvre grand et charge son adversaire pour une puissante attaque de morsure. Il ne peut pas se déplacer entre les plates-formes à différents niveaux, alors profitez de votre environnement lorsque vous en affrontez une.



QUETZOA: Cette créature volante de taille moyenne ressemblant à un insecte est originaire de ZDR. Lorsqu’il détecte Samus, il se concentre sur sa position et charge à grande vitesse. Cette créature est très rapide et donc difficile à contrer, mais un coup réussi ouvrira de grandes chances d’attaquer. Utiliser des capacités telles que Flash Shift et slide pour éviter efficacement ses attaques, puis le frapper avec des missiles est également une bonne option.

Il vous reste encore beaucoup de temps pour prendre une pré-commande avant le lancement du jeu le 8 octobre si vous souhaitez vérifier celui-ci. Ou, si vous êtes d’humeur pour un peu de bonté Metroid en ce moment et que vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps, pourquoi ne pas consulter nos recommandations sur les autres jeux Metroid auxquels vous devriez jouer avant que Dread n’arrive sur Switch ?