Metroid Dread, Zelda, Pokémon et Mario, tous nominés aux Golden Joystick Awards 2021

La liste complète des nominés pour les Golden Joystick Awards 2021 a été révélée et le vote est maintenant ouvert.

Un nombre décent de jeux Nintendo sont en lice pour une variété de prix, dont The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 et Pokémon Legends : Arceus dans la catégorie « Most Wanted » et, peut-être plus particulièrement, Metroid Dread dans le « Ultimate Game catégorie de l’année.

L’extension Bowser’s Fury de Super Mario 3D World a également été reconnue, et il y a même un prix du «Meilleur jeu Nintendo» à remporter.

Vous pouvez trouver tous les nominés ci-dessous; une fois que vous avez jeté un coup d’œil, les nominations peuvent être faites ici.

Nominations aux Golden Joystick Awards 2021

Meilleure narration

La vie est étrange : les vraies couleurs

Psychonautes 2

Mythe sauvage

12 minutes

Chicorée : un conte coloré

Contes de l’Ascension

Meilleur jeu multijoueur

Boucle de la mort

Il faut être deux

Chevalerie 2

Retour 4 Sang

Valheim

NARAKA : POINTE-LAME

Meilleur design visuel

Ratchet & Clank : Faille à part

Psychonautes 2

L’évasion artistique

petits cauchemars 2

Tueur à gages 3

Genèse Noir

Meilleur jeu indépendant

La porte de la mort

Chicorée : un conte coloré

Vieux monde

Mythe sauvage

Pics de feu de joie

Zibeline

Studio de l’année

Io Interactif

Arkane

Maisonmarque

Amende double

Capcom

Draknek et ses amis

Meilleure extension de jeu

Fantôme de Tsushima : l’île d’Iki

Final Fantasy 7 Remake: Entracte d’épisode

The Outer Worlds : Meurtre sur Eridanos

Sims 4 : la vie au chalet

Super Mario : La fureur de Bowser

DOOM Eternal : Les Dieux Anciens Partie 2

Jeu mobile de l’année

Clap Hanz Golf

Fantastique

À la mer!

Alba : une aventure faunique

Bosquet confortable

League of Legends : Faille sauvage

Meilleur son

Retour

Jett : la côte lointaine

Zibeline

petits cauchemars 2

Village maléfique résident

L’évasion artistique

Meilleur interprète

Jason Kelley – Colt Vahn, Deathloop

Erika Mori – Alex Chen, LiS : True Colors

Maggie Robertson, Lady Dimitrescu, Resident Evil Village

Ozioma Akagha – Julianna Blake, Deathloop

Jennifer Hale – Rivet, Ratchet et Clank: Rift Apart

Elijah Wood – Gristol/Nick the Post Guy, Pschonauts 2

Meilleure communauté de jeu

Final Fantasy 14

No Man’s Sky

Rêves

Monster Hunter Rise

Destin 2

Magie : l’arène de rassemblement

Jeu PC de l’année

Mythe sauvage

Chevalerie 2

Vieux monde

Tueur à gages 3

Éclaireur

La ville oubliée

Jeu PlayStation de l’année

Retour

Boucle de la mort

Ratchet & Clank : Faille à part

Resident Evil : Village

Coupe du réalisateur de Death Stranding

Kena : Pont des esprits

Jeu Nintendo de l’année

Nouveau Pokémon Snap

Neo : Le monde se termine avec toi

Monster Hunter Rise

Courageusement par défaut 2

WarioWare : Rassemblez-vous

Terreur Metroid

Jeu Xbox de l’année

Jugement perdu

L’Ascension

Psychonautes 2

Simulateur de vol Microsoft

L’évasion artistique

12 minutes

Meilleur matériel de jeu

PS5

Xbox série X

Xbox série S

NVIDIA GeForce RTX 3080

Nintendo Switch OLED

WD_BLACK SN850 NVMe SSD

Prix ​​encore en jeu

Apex Légendes

Call of Duty : Zone de guerre

Final Fantasy 14

Destin 2

GTA en ligne

Genshin Impact

Fortnite

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Ligue des fusées

Counter-Strike : Offensive mondiale

Jeu le plus recherché

Dieu de la guerre : Ragnarok

Horizon interdit à l’ouest

Halo infini

Les soleils de minuit de Marvel

GTA V : Édition améliorée

Patin 4

Anneau ancien

LEGO Star Wars : La saga Skywalker

La Légende de Zelda : Breath of the Wild 2

Pokémon Légendes : Arceus

Starfield

Chevaliers de Gotham

Jeu ultime de l’année

Boucle de la mort

Psychonautes 2

Village maléfique résident

Ratchet et Clank

Mythe sauvage

Tueur à gages 3

La ville oubliée

Il faut être deux

Terreur Metroid

Mass Effect Édition Légendaire

Pour quels jeux voterez-vous ? Pensez-vous que Metroid Dread a ce qu’il faut pour remporter ce trophée GotY ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.