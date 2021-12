Metroid pourrait obtenir l’attention qu’il mérite si Nintendo fait les choses correctement

Metroid est quelque chose d’une contradiction. La franchise Metroid est l’une des plus influentes de tous les jeux vidéo, incorporant un design basé sur la découverte à défilement horizontal qui, aux côtés de Castlevania, propriété de Konami, a créé le genre informel connu sous le nom de « Metroidvania ». Même ainsi, la franchise n’a pas été un gros frappeur pour Nintendo, loin de là, car plusieurs jeux ont eu du mal à atteindre plus d’un million d’exemplaires vendus, même avec l’introduction des jeux de tir à la première personne Prime de Retro Studios.

Cependant, grâce au lancement de Metroid Dread de MercurySteam, il est possible que cela change. Metroid Dread se vend plus rapidement que tout autre jeu Metroid de l’histoire, avec plus de 854 000 exemplaires vendus rien qu’en octobre 2021. C’est également le premier jeu en 19 ans à faire avancer l’histoire de la série, une perspective qui a sans aucun doute aidé le jeu à connaître le succès non seulement des fidèles de la franchise, mais aussi des nouveaux venus curieux.

Après toutes ces années, il y a beaucoup de potentiel ici pour la franchise Metroid, mais cela nécessitera un investissement et une attention de Nintendo. Il ne peut pas s’agir uniquement de nouveaux jeux non plus.

Se concentrer davantage sur l’avancement et le retour en arrière

Maintenant, plus que jamais, il est temps pour Nintendo d’accorder plus d’attention à Metroid. Le succès de Metroid Dread est un excellent début, mais il reste encore beaucoup à faire. Metroid Prime 4 est en cours de développement, donc avec les fortes ventes de la Nintendo Switch, il est étrange que les fans ne puissent jouer à aucun des jeux précédents. Nintendo a montré sa volonté d’apporter des ports assez simples de la Wii et maintenant de la Nintendo 64 à la Switch, alors pourquoi pas la trilogie Metroid Prime ?

La première partie de Nintendo rencontre un plus grand succès sur le Switch dans tous les domaines que sur les consoles précédentes, donc Nintendo devrait se pencher sur cela pour Metroid. Embrasser au moins une partie du passé de Metroid et ajouter la sous-série Prime à la liste des meilleurs jeux Nintendo Switch disponibles ouvrira, à son tour, la voie à un succès plus important dans le Metroid Prime 4 annoncé précédemment.

Il est également temps pour Nintendo de commencer à fournir des mises à jour sur Metroid Prime 4 lui-même. On comprend pourquoi l’éditeur a décidé de garder les choses assez secrètes jusqu’à présent. Après tout, le jeu, annoncé pour la première fois à l’E3 2017 comme étant développé par Bandai Namco, a essentiellement repris son développement en janvier 2019, Nintendo confirmant que le jeu serait désormais géré par les vétérans de la série de longue date de Retro Studios. Perdre deux ans comme ça a sans aucun doute fait reculer les plans, et c’est avant que la pandémie de COVID-19 ne change à jamais l’industrie du jeu et n’entraîne des retards massifs. Les analystes préviennent que ces retards se poursuivront jusqu’en 2022, donc certainement, il y a des aspects de cela qui ne sont pas sous le contrôle de Nintendo.

Mais même avec ces défis, même une petite mise à jour sur le jeu serait appréciée. Même Nintendo n’est pas étranger aux premiers regards sur les jeux, partageant des extraits ou des détails sur les changements de gameplay. Quelles nouvelles idées Metroid Prime 4 apporte-t-il à la franchise et aux jeux de tir à la première personne dans son ensemble, le cas échéant ? Explorer cela, parallèlement à l’introduction des anciens jeux Metroid Prime sur Switch, contribuerait grandement à maintenir l’enthousiasme pour la franchise.

Quelle est la prochaine étape pour la franchise ?

Il est assez sûr de dire que l’intérêt pour Metroid est à un niveau élevé pour le moment. Cela peut être maintenu et développé avec des révélations et des mises à jour solides – si Nintendo pense que c’est important. Si Nintendo ne prend pas la franchise Metroid au sérieux en ce moment, je ne pense pas que la société le fera jamais.

Nintendo n’a en aucun cas besoin de faire quoi que ce soit. Les ventes de Nintendo Switch affichent une longévité vraiment incroyable, avec plus de 90 millions d’unités vendues et une endurance renouvelée grâce au nouveau Nintendo Switch OLED. Des jeux comme Animal Crossing: New Horizons et Mario Kart 8 Deluxe continuent de se vendre sans aucun signe de ralentissement, attirant des nombres impressionnants même selon les normes Nintendo.

Metroid à son plus grand succès peut être moins important que d’autres franchises, financièrement parlant. Pourtant, Samus Aran est un personnage essentiel et reconnaissable dans l’aliment de base de Nintendo, un personnage qui n’a pas toujours été bien traité au cours de la longue histoire de la série. Pourtant, Metroid Dread la comprend et est en passe de devenir le jeu le plus réussi de la franchise à un kilomètre et demi. Ce n’est pas une coïncidence et ce n’est pas une leçon à manquer. J’espère même que Retro Studios s’appuiera sur son portrait dans cette dernière sortie pour mieux définir son personnage à l’avenir.

Je veux plus de jeux Metroid et étant donné la réponse à Metroid Dread, je ne suis pas seul. Franchement, Samus est vraiment, vraiment cool et il est grand temps que Nintendo le comprenne. Attendre des années entre les matchs, retenir notre souffle pour voir s’il s’agira d’un suivi approprié ou d’une nouvelle force de la Fédération, n’est pas exactement le signe d’une base de fans qui a reçu de nombreuses offres dans le passé.

Samus a été l’un des premiers personnages féminins majeurs du jeu vidéo avec un pouvoir ou une agence reconnaissable. Ses jeux ont aidé à définir et à créer des genres entiers, inspirant d’innombrables autres dont peu se sont approchés. Elle a parlé du même ton que le Doom Slayer, Gordon Freeman, Lara Croft et Master Chief. Elle mérite plus d’attention que les faibles ventes des jeux passés, et cette opportunité est enfin là, si Nintendo la saisit.

Dernier et meilleur

Terreur Metroid

Samus à son meilleur

Metroid Dread est un excellent retour en forme et (nous l’espérons) le début d’un nouveau respect pour l’une des franchises les plus influentes du jeu vidéo.

