Metroidvania ‘Souldiers’ 16 bits apporte des puzzles, des plates-formes et des combats à changer

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Plus de plaisir Metroidvania vous attend sur Nintendo Switch l’année prochaine alors que Souldiers, de l’éditeur Dear Villagers et du développeur Retro Forge, arrive sur l’eShop au printemps 2022.

Animé par un monde 16 bits pixelisé, Souldiers vous fait lutter pour votre liberté dans « un monde fantastique tentaculaire pris entre les vivants et les déchus ». Vous serez coincé dans tous les traits habituels du genre comme la plate-forme de puzzles, l’exploration et le combat « Souls-like », et il y a une histoire intrigante qui va avec :

« Alors que vous vous battez pour la gloire de votre royaume, vous et vos compagnons d’armes êtes emmenés à Terragaya, une terre mystique en marge de l’au-delà. Votre tâche est de localiser le Gardien et de passer à l’autre monde. Le problème ? Vous et vos compatriotes n’êtes jamais vraiment morts. Frayez-vous un chemin jusqu’au cœur du mystère : déjouez des ennemis rusés, résolvez des énigmes infâmes, améliorez votre personnage et explorez chaque recoin d’un monde 16 bits éblouissant et complexe. Souldiers est une épopée rétro artisanale pour les âges. »

Aucune date de sortie spécifique au-delà de cette fenêtre du printemps 2022 n’a encore été annoncée, mais nous avons quelques premiers détails pour nous en dire un peu plus sur ce à quoi nous pouvons nous attendre :

– Combat de mêlée captivant : coupez, parez et esquivez votre chemin à travers une liste d’ennemis en constante évolution, améliorez vos compétences et votre équipement pour trouver un style de combat qui vous convient parfaitement. – Un monde interconnecté : découvrez un vaste paysage artisanal rempli de trésors, de boss coriaces et de chemins secrets. – Sensation 16 bits : Terragaya prend vie avec un pixel art vibrant de classe mondiale regorgeant de détails. – Mouvements intelligents : résolvez des énigmes environnementales et sautez d’un endroit à l’autre à l’aide d’un ensemble de mouvements en constante expansion.

Une à surveiller ? N’hésitez pas à partager vos impressions sur le jeu dans les commentaires ci-dessous.