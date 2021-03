Metrolinx ajoute le support Apple Pay sur Up Express de Toronto

Metrolinx a commencé à ajouter le support Apple Pay sur Up Express de Toronto. Pour le même prix que le tarif adulte PRESTO, les clients UP Express peuvent utiliser un appareil PRESTO en utilisant Apple Pay avec une carte de crédit Visa, Mastercard ou American Express dans le cadre d’un projet pilote.

L’UP Express relie le centre-ville de Toronto à l’aéroport international Pearson de Toronto. Les gens peuvent utiliser Apple Pay comme d’autres paiements sans contact, tels que Google Pay et les cartes de crédit avec prise en charge NFC.

«Nos clients ont demandé plus de modes de paiement et nous sommes ravis de lancer la prochaine étape avec le paiement sans contact PRESTO sur UP Express», a déclaré Phil Verster, président et chef de la direction de Metrolinx. «Nous sommes impatients de tirer parti de ce lancement et de le proposer à nos clients de la région.»

Pour commencer à utiliser Apple Pay sur Metrolinx, le consommateur doit éviter une situation appelée «conflit de cartes» et s’assurer que le mode de paiement correct est facturé.

Si vous appuyez sur un appareil PRESTO à l’aide d’Apple Pay sur votre iPhone, lorsque vous avez terminé votre voyage, vous devez appuyer à nouveau sur l’iPhone. Si vous utilisez plutôt votre Apple Watch, un «conflit de cartes» peut se produire.

Cela signifie que les clients doivent activer et désactiver de la même manière. Metrolinx explique également que vous pouvez prérégler votre carte de crédit préférée dans votre iPhone pour un accès facile et l’utiliser chaque fois que vous avez envie d’utiliser le crédit comme mode de paiement.

Les clients UP Express peuvent également continuer à utiliser leur carte PRESTO ou leur billet électronique pour payer leur salon.

Au printemps, PRESTO prévoit ajouter Débit Interac comme option pour payer les voyages avec UP Express. Et puis, à la suite du projet pilote UP Express, PRESTO déploiera le paiement par crédit, débit et portefeuilles mobiles à plus d’agences de transit à travers la région de manière progressive.

La vidéo ci-dessous montre comment cela fonctionne:

