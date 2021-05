Metromile, coté sur le Nasdaq, soutient Bitcoin pour ses produits d’assurance

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Metromile Inc, la société d’assurance automobile basée à San Francisco et cotée sur le Nasdaq, a rejoint la liste croissante des entreprises qui construisent l’écosystème autour du Bitcoin et des crypto-monnaies en général.

Comme indiqué par Forbes, la société est prête à commencer à accepter les paiements en crypto-monnaie de ses assurés, tout en affirmant également son intention de payer des devises numériques lorsque des réclamations sont faites.

Alors que les compagnies d’assurance intègrent et acceptent déjà les paiements cryptographiques, la décision de payer les réclamations en devises virtuelles placera Metromile comme la première entreprise à explorer cette option, a déclaré le PDG Dan Preston: “C’est la prochaine étape logique” pour la technologie numérique. plate-forme d’assurance et son processus de réclamation basé sur l’intelligence artificielle.

Metromile «a lancé cette option pour répondre à la demande croissante de paiements Bitcoin et crypto-monnaie de la part de nos clients. Nous prévoyons de soutenir Bitcoin depuis des années, mais ce n’est que récemment que la technologie Bitcoin et son adoption par les consommateurs se sont suffisamment répandues pour y parvenir », déclare Rick Chen, un porte-parole de Metromile. Chen a ajouté que la date pour les options de cryptage pour démarrer les options de paiement crypto n’a pas encore été définie.

En plus de ses mouvements positifs avec les crypto-monnaies, Metromile a annoncé qu’il achèterait un total de 10 millions de dollars de Bitcoin à une date ultérieure ce deuxième trimestre, une décision essentielle à ses transactions Bitcoin proposées. Metromile dit qu’il “estime que permettre les paiements en crypto-monnaie soutiendra son engagement en faveur d’une assurance plus juste et favorisera la résilience financière des assurés alors que la crypto-monnaie devient une partie plus courante et une partie plus importante des actifs des consommateurs”.

Metromile comprend les préoccupations réglementaires entourant Bitcoin et se dit prêt à travailler avec les régulateurs pour définir ses nouvelles ambitions de s’engager avec les crypto-monnaies. Avec Metromile, le nombre d’entreprises publiques américaines prenant en charge une large gamme de paiements cryptographiques augmente. Tesla Inc d’Elon Musk a annoncé qu’il commencerait à accepter les paiements Bitcoin pour ses produits EV, tandis que Dallas Mavericks de Mark Cuban accepte les paiements Dogecoin pour sa marchandise.

Source de l’image: Shutterstock