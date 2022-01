MetroRide augmentera sa présence en Inde et aux États-Unis, lève 15 à 18 millions de dollars de financement de série A

MetroRide est un service de transport de premier et dernier kilomètre qui relie les navetteurs des stations de métro aux destinations les plus demandées. Pour mieux comprendre l’entreprise, nous interagissons avec M. Girish Nagpal (PDG) et Kaaman Agarwal (CTO), MetroRide.

L’Inde est l’un des pôles de transport urbain rapide les plus fréquentés au monde en termes d’achalandage métro-rail. Selon un rapport publié en 2021, 2 636 millions de personnes au total voyagent chaque année dans les métros des treize grandes villes du pays. Alors que les métros ont rendu les trajets intra-urbains sans tracas, les navetteurs doivent toujours faire face à des problèmes lorsqu’ils se rendent de diverses parties de la ville aux stations de métro. Aujourd’hui, dans le but d’offrir aux usagers du métro des solutions de déplacement abordables basées sur l’IA, MetroRide a été fondée.

MetroRide est un service de transport de premier et dernier kilomètre qui relie les navetteurs des stations de métro aux destinations les plus demandées. La société affirme qu’elle opère via une application basée sur le cloud basée sur l’IA pour fournir des solutions de voyage 100% écologiques à ses clients. Il vise également à renforcer le paysage de l’adoption des véhicules électriques en Inde avec ses véhicules électriques. Pour mieux comprendre l’entreprise et ses projets futurs, nous interagissons avec M. Girish Nagpal (PDG) et Kaaman Agarwal (CTO), MetroRide.

Un aperçu du marché de MetroRide en Inde et de son évolution ?

MetroRide est une solution de mobilité urbaine basée sur l’IA et dédiée aux déplacements quotidiens abordables. Ils relient les navetteurs quotidiens aux hubs à haute fréquence tels que les stations de métro, les universités et les parcs d’entreprises dans un rayon de 5 miles. Selon l’entreprise, plus de 7 millions de navetteurs utilisent le métro-rail chaque jour, dans 16 systèmes de métro indiens, et ce nombre devrait doubler d’ici 2025. Cependant, le nombre d’usagers actuels est inférieur à 1/3 de l’achalandage projeté. dans presque tous ces systèmes de métro en raison d’un manque de connectivité efficace entre les maisons/bureaux et les stations de métro. MetroRide dit qu’ils comblent cet écart et voient également un énorme potentiel dans les années à venir.

Comment MetroRide rend nos villes décongestionnées et décarbonées ?

Les déplacements urbains sont l’une des plus grandes sources de pollution, car ils sont principalement alimentés par les combustibles fossiles. La recherche montre que la plupart des habitants des villes métropolitaines utilisent des véhicules individuellement, ce qui exerce une pression énorme sur nos infrastructures, provoquant des embouteillages et de la pollution dans nos villes. MetroRide affirme qu’ils fournissent une solution de connectivité efficace sur le premier et le dernier kilomètre et favorisent ainsi le covoiturage, l’adoption de l’électricité et augmentent l’achalandage métro-rail. L’entreprise affirme qu’elle réduit l’empreinte carbone et la congestion non seulement du premier et du dernier kilomètre, mais également pour les trajets plus longs en augmentant le nombre d’usagers du métro. Au cours des 3 derniers trimestres, MetroRide affirme avoir économisé une empreinte carbone de plus de 1 000 000 kg grâce à des solutions de mobilité partagée tout électriques.

Quelles sont les solutions de mobilité du premier et du dernier kilomètre proposées par MetroRide ?

MetroRide est une solution dédiée aux « trajets quotidiens de courte distance » qui constituent la majorité des déplacements urbains totaux dans le monde. L’objectif de l’entreprise est de rendre les trajets du premier et du dernier kilomètre abordables, ponctuels et durables. Ils relient les navetteurs vers et depuis leurs stations de métro les plus proches à l’aide de véhicules électriques. Actuellement, ils utilisent des trois-roues comme facteur de forme, mais la plate-forme est indépendante du facteur de forme et ils prévoient également de lancer d’autres véhicules. MetroRide est actuellement présent à Delhi, Bangalore et Noida. Les navetteurs peuvent réserver des trajets en utilisant leur application iOS ou Android.

Quels sont les USP de MetroRide qui aident les usagers du métro ?

Il existe quelques autres options que les clients ont pour se déplacer vers et depuis les stations de métro. La façon dont MetroRide prétend s’être différencié est de créer une niche pour les navetteurs quotidiens. Après des recherches approfondies, ils ont découvert que les deux KPI les plus importants pour un navetteur quotidien du métro sont l’abordabilité et les temps d’attente. L’entreprise dit qu’elle a beaucoup investi dans la technologie pour construire ses systèmes de manière à ce qu’ils respectent ces KPI bien mieux que tout autre concurrent. MetroRide dit que cela les sépare des autres options.

Les forces et les faiblesses de MetroRide et le parcours de l’entreprise jusqu’à présent ?

MetroRide affirme que depuis leur lancement officiel, ils ont servi plus de 2 000 000 de navetteurs en moins de 10 mois d’exploitation. Selon l’entreprise, leur solution répond aux deux besoins les plus critiques des navetteurs quotidiens : Abordabilité et temps d’attente minimes. La société affirme que son prix moyen est de 15 Rs, ce qui permet d’économiser jusqu’à 80 % par rapport aux autres options de covoiturage, tandis que leur temps d’attente moyen par trajet a été de 2 h 01, contre 12 à 15 minutes pour les autres services de covoiturage. . MetroRide dit que répondre aux besoins quotidiens des navetteurs a été leur plus grande force. Alors que, pour personnaliser la solution pour les navetteurs quotidiens, ils doivent renoncer à un segment de clients qui voyagent de temps en temps et veulent des ramassages à domicile.

Souhaitez-vous partager autre chose sur les projets futurs de l’entreprise ?

Le porte-parole de MetroRide a déclaré que dès le premier jour, ils étaient clairs qu’ils construisaient une plate-forme technologique et non une entreprise de transport. « La technologie est le plus grand différenciateur avec notre moteur d’IA propriétaire – VIKI. Viki est le système nerveux central de notre entreprise. De la réservation d’un trajet à l’aide d’un chatbot WhatsApp/SMS basé sur l’IA à l’identification des meilleurs itinéraires possibles pour la planification de la demande et à la recherche du conducteur le plus éligible pour un trajet, VIKI fait tout. La détection des fraudes est un autre élément important de notre activité.

Il a en outre ajouté : « Le système de détection de fraude basé sur la reconnaissance faciale de Viki garantit une perte de revenus minimale à AUCUNE. Cela nous rend évolutifs avec un minimum d’efforts chaque fois que nous lançons de nouveaux marchés. » MetroRide a révélé qu’ils clôtureraient bientôt leur tournée de pré-série A à l’aide de laquelle ils atteindront le cap des 8 millions de trajets. La société a également annoncé qu’elle augmenterait sa présence en Inde et lancerait ses 2 premières stations aux États-Unis. «Après avoir prouvé notre modèle dans les deux pays importants, nous ferons notre série A d’environ 15 à 18 millions de dollars. Nous voyons cela comme une opportunité mondiale qui rendra les déplacements urbains non seulement abordables et plus rapides, mais également durables. »

