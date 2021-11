Mets à signer Scherzer ? Les Jets et les Giants gagnent, ainsi que Steve Gelbs de SNY

JJ s’ouvre avec la nouvelle tardive que les Mets seraient en tête de la course pour signer le triple vainqueur de Cy Young, Max Scherzer (01:20). Ensuite, il se demande si la victoire des Giants sur les Eagles les maintient en vie dans la photo des séries éliminatoires de la NFC (09:14) et une belle victoire des Jets malgré le jeu de Zach Wilson (13:53). Ensuite, Steve Gelbs de SNY explique pourquoi il pense que les Jets ont les éléments de base en place pour transformer cette franchise dans un avenir proche, ainsi que la grande amélioration de la composition des Mets et qui devrait être le prochain manager (18:20 ). Ensuite, JJ décompose le reste de la liste de la NFL de la semaine 12 (44:16), donne ses plats à emporter d’un grand week-end de football universitaire (53:38) et réagit à un tas de messages vocaux d’auditeurs (58:33). Il le clôture en prévisualisant Knicks-Nets mardi et donne quelques conseils pour Monday Night Football (76:12).

Nous voulons toujours vous entendre! Laissez un message à JJ sur la ligne d’écoute au 917-382-1151.

Suivez JJ sur Spotify Greenroom !

Hôte : John Jastremski

Invités : Steve Gelbs

Producteurs : Steve Ceruti et Stefan Anderson