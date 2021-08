Mets contre les fans, aperçu des Jets avec Damien Woody

JJ ouvre en appelant Javy Baez et d’autres joueurs des Mets pour avoir fait des gestes du pouce vers le bas à leurs fans parce qu’ils étaient contrariés d’avoir été hués (00:48). Ensuite, il réagit à la fin de la séquence de victoires des Yankees et à ce dont ils ont besoin pour le reste de la saison régulière (11:31). Ensuite, JJ discute avec l’analyste ESPN NFL Damien Woody de ce qu’il attend des Jets, de ses problèmes avec les Giants et de quelques autres observations à travers la NFL (16:13). Et enfin, il réagit aux messages vocaux de certains auditeurs (32:18) avant de conclure en discutant avec Cousin Sal du marché à terme de la NFL (52:15).

Hôte : John Jastremski

Invités : Damien Woody et Cousin Sal

Producteurs : Steve Ceruti et Stefan Anderson

