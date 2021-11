Mets et Javy Báez auraient une date pour se mettre d’accord sur un nouveau contrat

Le boricua Javier Baez et les Mets de New York pourrait être prêt à se mettre d’accord sur un Contrat pour la saison 2022 des Ligue majeure de baseball – MLB, qui garderait « El Mago » dans le Queens.

Comme l’a rapporté Andy Martino, l’équipe des Mets de New York et le joueur de champ intérieur Javier Báez ont avancé des pourparlers pour convenir d’un nouveau contrat et pourraient le sceller avant la fin de 2021, ce qui maintiendrait ce joueur dans l’organisation de la « Grande Pomme » pour le prochaine saison 2022 de la Ligue majeure de baseball.

Très probablement, les deux parties parviennent à un accord avant le 2 décembre, date à laquelle expirera la convention collective de la MLB et, en cas de conclusion de ce nouveau contrat, les rumeurs qui liaient Báez à des équipes telles que les Boston Red Sox et les Detroit Tigers.

Toujours une option

Les Mets ne sont pas encore entièrement jetables, étant donné qu’ils savent déjà ce que c’est de l’avoir et aussi, ils ont leur compatriote Francisco Lindor, avec qui ils pourraient mettre en place une bonne combinaison dans l’infield. De plus, il est vrai que le contrat auquel «El Mago» aspire dans les Ligues majeures est juteux, au moins plus de 100 millions de dollars, quelque chose que Steven Cohen et compagnie ont sûrement déjà évalué.

D’autre part, précise Martino, que depuis que le nouveau directeur général, Billy Appler est arrivé dans le Queens, il s’est assuré que les conversations entre Baez et Mets se déroulent de la meilleure des manières, ceci avec l’intention de le garder dans l’équipe. .

Voici le rapport :

Les chiffres de Baez sur les Mets

Le Portoricain a joué 47 matchs avec les Queens, où il a réussi 50 coups sûrs, neuf doubles, le même nombre de circuits, 22 points produits, 50 points marqués, AVG .299, .371 OBP, .515 SLG et .886 OPS.