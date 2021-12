Les Mets de New York et les requins à partir de La Guaira ne sont pas champions depuis 1986 et peuvent avoir le malédiction à partir de première base.

Les Mets

La dernière Série mondiale que les Mets ont remportée jusqu’à présent remonte à 1986 et c’était en partie grâce à l’erreur dans le sixième match (6) de Bill Buckner, alors premier but des Red Sox de Boston, qui malgré sa blessure aux genoux et échangé en défense lors des dernières manches des matchs de cette classique d’automne par le manager John McNamara, mais cette fois il ne l’a pas fait, puisqu’il est dit qu’il voulait gagner le championnat avec ses joueurs de confiance, il a même attiré Roger Clemens, qui dominait les Mets.

Selon le documentaire il était une fois dans le Queens, l’erreur de Buckner était due à l’état de ses genoux et au désir de McNamara de gagner avec ses joueurs.

Les requins

Ils n’ont pas remporté le championnat LVBP depuis la saison 85-86 et il y a une histoire d’une blague le jour des Innocents à partir de cette époque où Andrés El Gato Galarraga a été échangé des Lions de Caracas aux Sharks. Depuis lors, La Guaira n’a plus été champion.

La possible malédiction de première base des Mets et des Sharks

Au baseball, le thème des malédictions est courant et en tenant compte du fait que les Mets et les Sharks n’ont pas été champions depuis 1986 et que Bill Buckner et Andrés El Gato Galarraga étaient en première base, j’écris sur la malédiction possible de la première base des Mets et les requins

Depuis 1986, les Mets et les Sharks ont participé respectivement à deux (2) finales des World Series et LVBP, perdant les deux, alors comme ils disent qu’ils volent, ils volent.

Même les deux équipes ont changé de propriétaire sans le succès escompté, voyons comment elles s’en sortiront en 2022, si les incroyables Mets de 69 et de 86 reviennent et si c’est vraiment l’année des Sharks.

