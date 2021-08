Mets fait? Week-end doux-amer des Yankees avec JackO

JJ s’ouvre avec les Mets trouvant en quelque sorte un nouveau creux en se faisant balayer par les Phillies et en faisant exploser l’avance de la division. Pourront-ils sauver leur saison (0:44) ? Ensuite, il discute des Yankees qui grimpent au classement mais aussi d’Anthony Rizzo testé positif pour COVID (9:02). Ensuite, JJ réagit à un tas de messages vocaux (15h15) avant de discuter avec JackO du renouveau des Yankees et de l’implosion des Red Sox de Bill Simmons (36h50). Enfin, dans la première partie d’un long métrage d’une semaine, il classe actuellement les meilleurs athlètes de New York. Aujourd’hui, il révèle non. 15 à no. 11 (56:35).

Nous voulons toujours vous entendre! Laissez un message à JJ sur la ligne d’écoute au 917-382-1151.

Hôte : John Jastremski

Invités : JackO

Producteurs : Steve Ceruti et Stefan Anderson

S’abonner: Spotify