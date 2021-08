Mets : organisation MLB, groupe de cirque ou club de comédie ?

Yyyy nous vous présentons, le spectacle de comédie que vous et personne ne pouvez manquer, de votre endroit préféré dans tout le Queens (City Field), avec l’animation de Steve Cohen, des dixièmes de Francisco Lindor, Kevin Pilar et Javier Báez, en plus des blagues et les contes du grand Sandy Alderson.

Pensiez-vous que les commentaires sur les réseaux sociaux en raison des mauvaises performances des joueurs du propriétaire du Mets, Steve Cohen, seraient-ils juste la seule partie de ce spectacle d’humour fascinant ? Ben non messieurs !!!

Ce n’était que la première partie, qui s’étend aux fans criant pour le limogeage du manager Luis Rojas, les fans huent les joueurs, tandis que les joueurs huent les fans en leur donnant le pouce vers le bas quand ils font bien les choses sur le terrain. . Le tout au rythme du spectacle, n’oubliez pas de ne jamais en attendre moins de la Mets.

Au crédit de Javy Baez, les fans des Mets contre. les Mets sont l’une des plus grandes rivalités sportives. – Ted Berg (@OGTedBerg) 29 août 2021

Et dimanche soir, un nouveau chapitre de la série a émergé, lorsque le président des opérations de l’organisation, Sandy Alderson, a déclaré qu’il convoquerait une réunion pour “faire étalage de leurs oreilles” aux joueurs, déclarant que les fans peuvent huer et ceux-ci non, laissant le public un long rire.

Les Mets de New York viennent de publier une déclaration dans laquelle le président de l’équipe a déclaré qu’il était acceptable que les fans huent, que les joueurs ne se moquent pas de leurs fans pour avoir hué et qu’il y aura une réunion d’équipe pour régler ce problème. pic.twitter.com/xWNj3NFoBu – Jeff Passan (@JeffPassan) 30 août 2021

Oui, ce sont les Mets de New York, pas n’importe quelle organisation de Ligue majeure de baseball (MLB)Ils ont également monté un spectacle de Stand Up Comedy, puisque ni Franco Escamilla ni Ariel Santana ne font autant rire qu’eux, et croyez-moi, c’est déjà looooon long.

Et bien que cela provoque des rires, du chagrin chez certains, voire des nausées, croyez-moi que cela ne nous dit que quelque chose : La réalité des choses. Ces épisodes dégoûtants ne véhiculent que l’image de la Mets, une organisation où être un perdant est sa philosophie, et reproduire cette année après année est son objectif.

J’avais l’habitude de bien parler avec de grands amis que le baseball m’a donnés, comme Eduardo de los Santos et Juan Recio (également écrivain et analyste), de la situation actuelle du Mets, Et nous sommes tous d’accord sur une chose : les cultures gagnantes ne se créent pas seulement en ayant de grands joueurs, mais des joueurs qui transmettent cette philosophie, ainsi que de la direction et des entraîneurs, au-delà du talent.

Et c’est clair, Mets Ils ont une équipe abondante de grands joueurs, la même chose se reflète dans leur masse salariale importante, mais ils n’ont pas une culture gagnante. Ce qui veut tout dire dans le sport, et ça ne se construit pas en disant “je veux gagner”, mais, avec les bonnes personnes pour ça, ça ne se construit qu’au fil des années, pas sur un billet de loterie ou pris à la lampe d’un magicien juste en soufflant.

C’est ce qu’attestent les affaires qui ont conduit à Mets à la controverse dans la campagne actuelle de MLB, où je n’ai pas évoqué de scénarios comme des discussions de joueurs avec le leader de l’organisation, c’est aussi un signe de déséquilibre.

Les Mets et son nouveau propriétaire, Steve Cohen ont montré qu’ils cherchaient à gagner, nous le verrons dans leur masse salariale élevée cette année et les prochaines années, il reste à voir comment cette philosophie sera finalisée au-delà des billets verts, mais croyez-moi, cela avec des scénarios comme ces jours-ci ne le seront pas. Merci pour votre spectacle passionnant, dont j’ai beaucoup ri, mais que pour l’image de la MLB et la franchise elle-même ne marque qu’un fait répréhensible.

Suivez-nous sur Google News Telegram OU Instagram Ou venez parler du beige dans notre groupe WhatsApp Toutes les actualités, les rumeurs et les meilleurs jeux des ligues majeures