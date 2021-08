Metta Sandiford-Artest sur son voyage après la malice au palais

Photo de Greg Doherty/. pour Entertainment Studios

Seerat est rejoint par la championne de la NBA et ancienne Laker de Los Angeles Metta Sandiford-Artest pour parler de l’apprentissage de l’histoire de sa famille, de son enfance à Queensbridge et de l’écoute de Nas (1:09). Ensuite, ils parlent de Malice at the Palace, de l’évolution de sa relation avec son ancien coéquipier Jermaine O’Neal et de la façon dont il aime être entraîneur de basket-ball (22h00).

Hôte : Seerat Sohi

Invitée : Metta Sandiford-Artest

Assistant de production : Isaiah Blakely

