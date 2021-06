Mettez à jour Chrome dès maintenant pour corriger un autre exploit dangereux du jour zéro – .

in

À un moment donné dans le futur, nous passerons une semaine sans avoir à vous avertir d’un autre exploit zero-day, mais ce n’est pas cette semaine-là. Google a déployé ce jeudi une mise à jour pour le navigateur Chrome sur le bureau qui comporte quatre correctifs de sécurité, dont un pour un exploit découvert plus tôt cette semaine qui a été trouvé dans la nature. Les pirates exploitent activement cette faille de sécurité, ce qui signifie que vous devez mettre à jour votre navigateur maintenant pour protéger vos données.

Le responsable du programme technique de Chrome, Srinivas Sista, a révélé les quatre correctifs dans un article de blog :

CVE-2021-30554 : Utilisation après gratuit dans WebGL. Signalé par anonyme le 2021-06-15

CVE-2021-30555 : Utilisation après gratuit en Partage. Rapporté par David Erceg le 2021-06-01

CVE-2021-30556 : Utilisation après gratuit dans WebAudio. Rapporté par Yangkang (@dnpushme) de 360 ​​ATA le 2021-05-24

CVE-2021-30557 : Utilisation après gratuit dans les TabGroups. Rapporté par David Erceg le 2021-04-23

Comme l’a noté The Hacker News, il s’agit du huitième exploit Chrome zero-day que Google a corrigé en 2021. Ce nombre est sans aucun doute plus élevé que ce que Google voudrait, mais leur équipe résout clairement les problèmes rapidement. La clé est que nous fassions tous notre part et installions les mises à jour dès leur déploiement afin que les pirates n’aient pas la possibilité de profiter des failles.

“Je suis heureux que nous nous améliorions dans la détection de ces exploits et des excellents partenariats que nous avons pour corriger les vulnérabilités, mais je reste préoccupé par le nombre de découvertes continues et le rôle des fournisseurs commerciaux”, a tweeté Shane Huntley. , membre du groupe d’analyse des menaces de Google, plus tôt ce mois-ci après qu’un autre jour zéro a été corrigé.

Chrome n’applique pas toujours les dernières mises à jour lorsque vous ouvrez le navigateur, donc si vous voulez vérifier et voir quelle version vous utilisez, allez à Paramètres puis cliquez À propos de Chrome en bas de la barre de menu sur le côté gauche de l’écran. Si vous utilisez déjà la dernière version du navigateur, vous êtes prêt à partir, mais sinon, vous devriez commencer le processus de mise à jour dès que possible. Une fois téléchargé, cliquez sur le Relancer bouton pour terminer la mise à jour.

