Mettez à jour votre mobile Samsung dès que possible: il existe une vulnérabilité qui affecte des millions d’appareils | La technologie

La mise à jour de mai que reçoivent les mobiles Samsung protège contre un problème de sécurité majeur qui affecte des millions d’appareils.

Nous encourageons normalement les mises à jour du système d’exploitation à être installées dès que possible, surtout s’il est signalé qu’il y aura des améliorations en matière de sécurité. Il est clair que les menaces sont toujours présentes, mais il y a aussi une série de vulnérabilités à résoudre qui se situent au fil du temps.

Un exemple de cela se trouve dans les mobiles Samsung et leur dernière mise à jour en mai. Heureusement pour les utilisateurs, cela est déjà en cours d’installation sur certains appareils et ce fut la première marque à commencer à le faire. La rapidité d’arrivée a été importante car on sait maintenant que il y a une vulnérabilité avec le modem Qualcomm.

Comme indiqué dans XDA Developers, la société de sécurité Check Point Research a détecté une faille dans les modems Qualcomm qui affecte des millions de téléphones Android partout dans le monde. Cela a été notifié par le fabricant il y a des mois, mais il n’avait pas été résolu jusqu’à présent.

La vulnérabilité permet aux intrus potentiels d’avoir accéder à la carte SIM, la déverrouiller, passer des appels téléphoniques ou lire des SMS. Mais avec la nouvelle mise à jour, les mobiles Samsung “seront considérés comme protégés de la vulnérabilité révélée”.

À Samsung, ils ont publié un article sur la situation et, après avoir averti du problème de sécurité, ils signalent également que «les appareils Samsung Android dotés de chipsets Qualcomm sont affectés par la vulnérabilité révélée par Check Point, et Samsung a publié des correctifs pour les appareils sélectionnés. touchés depuis janvier 2021 ».

Dans ce rapport, nous expliquons toutes les gammes de mobiles Samsung en 2021, une grande variété d’appareils pour tous les utilisateurs que vous devez connaître en profondeur si vous souhaitez en acheter un.

Dans tous les cas, le plus important est que Samsung résout déjà la vulnérabilité détectée. À présent Reste à voir si cela affecte également d’autres fabricants, ce qui ne peut être exclu à ce moment, et comment il est résolu. Si vous possédez un téléphone portable de la marque et que vous recevez l’avis de mise à jour, il est préférable de l’installer le plus tôt possible pour éviter tout problème.