Mettez à jour votre PC Windows 10 dès maintenant pour vous protéger de six nouveaux exploits zero-day – .

Microsoft a déployé une nouvelle série de 50 correctifs de sécurité pour les bogues critiques affectant le système d’exploitation Windows 10 et les logiciels pris en charge ce mardi 8 juin, y compris six vulnérabilités zero-day qui sont activement exploitées par les pirates. Microsoft publie ces correctifs importants le deuxième mardi de chaque mois, et bien qu’il n’y en ait pas eu autant en juin que ce que nous avons l’habitude de voir, les bogues que la société a résolus semblent être incroyablement dangereux, c’est pourquoi vous devriez mettre à jour tous les appareils Windows 10 que vous possédez dès que possible.

Les correctifs publiés par Microsoft concernaient un certain nombre de produits, notamment Windows 10, .NET Core et Visual Studio, Microsoft Office, le navigateur Microsoft Edge, SharePoint, Outlook et Excel. Cinq des CVE (vulnérabilités et expositions communes) sont considérées comme critiques, tandis que les 45 autres sont jugées importantes. Quoi qu’il en soit, le dernier lot de correctifs devrait tous les résoudre.

Meilleure offre du jour Éruption précoce du Prime Day 2021 : les membres Prime peuvent obtenir des caméras Blink Mini pour seulement 19,99 $ dès maintenant ! Prix ​​catalogue : 34,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (43%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Voici les détails pertinents concernant les six exploits zero-day corrigés par Microsoft :

CVE-2021-31955 : Vulnérabilité de divulgation d’informations sur le noyau Windows. Note : Important. CVSS 5.5 CVE-2021-31956 : Vulnérabilité d’élévation des privilèges de Windows NTFS. Note : Important. CVSS 7.8 CVE-2021-33739 : Vulnérabilité d’élévation des privilèges de la bibliothèque principale Microsoft DWM. Note : Important. CVSS 8.4 CVE-2021-33742 : Vulnérabilité d’exécution de code à distance de la plate-forme MSHTML Windows. Note : critique. CVSS 7.5 CVE-2021-31199 : Vulnérabilité d’élévation des privilèges du fournisseur de chiffrement amélioré Microsoft. Note : Important. CVSS 5.2 CVE-2021-31201 : Vulnérabilité d’élévation des privilèges du fournisseur de chiffrement amélioré Microsoft. Note : Important. CVSS 5.2

Zero Day Initiative fait un excellent travail en rassemblant toutes les mises à jour de sécurité les plus importantes de l’industrie, et Dustin Childs a rédigé une explication détaillée couvrant les correctifs de Microsoft de juin 2021, si vous souhaitez en savoir plus.

Que vous vous souciez ou non des détails, vous devez vous assurer que vos appareils Windows 10 sont à jour. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton Démarrer, en ouvrant le menu Paramètres et en cliquant sur le bouton Windows Update en haut de la fenêtre. Ensuite, cliquez sur « Rechercher les mises à jour » et, s’il y en a, assurez-vous de les télécharger et de les installer immédiatement.

“Bien que ces vulnérabilités aient déjà été exploitées dans la nature en tant que jour zéro, il est toujours essentiel que les organisations appliquent ces correctifs dès que possible”, a déclaré Satnam Narang, ingénieur de recherche du personnel de la société de cybersécurité Tenable, à propos des correctifs. « Les failles non corrigées restent un problème pour de nombreuses organisations des mois après la publication des correctifs. »

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021 ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission